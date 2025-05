Riforma ticket sanitari in Emilia Romagna: ecco cosa cambia da oggi 2 maggio 2025

Bologna, 2 maggio 2025 - Da oggi, 2 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore la riforma dei ticket sanitari in Emilia-Romagna. Importanti le novità per chi si reca in farmacia ad acquistare i farmaci mutuabili. Il nuovo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale dopo il confronto con i sindacati, ha come obbiettivo quello di garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale pubblico e universalistico, in risposta anche ai tagli imposti dal Governo.

Il provvedimento, definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale numero 390 del 24 marzo 2025, si applicherà esclusivamente ai farmaci di classe A, ovvero quelli mutuabili a carico del Servizio sanitario regionale.