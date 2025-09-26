Street food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

Bologna, 26 settembre 2025 - Formiche vicino alla friggitrice, piadine scadute, sporcizia sui piano di lavoro e altre irregolarità: i carabinieri del Nas di Parma hanno multato diversi operatori di 'street food' per oltre 7.500 euro durante alcuni controlli dell'operazione 'Estate Tranquilla 2025'. Le verifiche, condotte nelle scorse settimane nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, hanno riguardato principalmente le violazioni delle norme igienico-sanitarie e la prevenzione dei rischi da botulino alimentare, connessi alla non corretta preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti. Vediamo nel dettaglio gli dove sono avvenuti i controlli del Nas e quali violazioni sono state riscontrate.