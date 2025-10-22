L'autobus dei sogni
L'autobus dei sogni
22 ott 2025

REDAZIONE WEB

Cronaca
22 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre

Il collier e gli orecchini rubati al Louvre a Parma fino al 1847

Chi era Maria Luigia di Parma

Quali sono i gioielli rubati al Louvre

  Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre

Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre

La parure di smeraldi dell'imperatrice Maria Luisa d'Austria fu conservata e indossata per qualche anno a Parma. Ecco la storia che c'è dietro

Tra i gioielli di Napoleone rubati al Louvre c'è anche una prestigiosa parure che l'imperatrice Maria Luigia portò con sé a Parma

Bologna, 22 ottobre 2025 - L’incredibile furto al Louvre di Parigi, domenica 19 ottobre, ha scosso l’opinione pubblica di tutto il mondo, sia per la tecnica usata (un semplice montacarichi e quattro ladri con gilet gialli da operaio) e il tempo (circa 7 minuti, ma c’è chi dice 4), sia per l’inestimabile valore della refurtiva.

Partiamo proprio da qui per cercare e trovare delle tracce emiliano-romagnole. Sì, perché se la corona dell’imperatrice Eugenia è stata ritrovata, anche se tragicamente danneggiata, perché i ladri l’hanno persa per strada nella fuga, della parure abbinata a degli orecchini di smeraldi della duchessa Maria Luigia non c’è traccia

Tra i vari gioielli del tesoro di Napoleone razziati, infatti, furono proprio la parure (cioè un bellissimo collier) e gli orecchini con smeraldi che passarono da Parma. La direttrice del Museo ‘Glauco Lombardi’, Francesca Sandrini, ne ha ripercorso la storia e l’importanza attraverso un articolo pubblicato sulla Gazzetta di Parma. “Il collier e gli orecchini di smeraldo appartenuti a Maria Luigia passarono anche da Parma - spiega lo staff del museo -, visto che l'ex imperatrice li aveva ricevuti come dono privato e non come bene di Stato, e furono utilizzati per occasioni speciali. Pensare che sarà molto difficile rivedere oggetti così belli e simbolici ci rattrista davvero molto”.

