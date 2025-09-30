Prevenzione tumori in Emilia-Romagna: gli screening gratuiti e come funzionano

Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini

EmiliaRomagna
CronacaPrevenzione tumori in Emilia-Romagna: gli screening gratuiti e come funzionano
30 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA




Diagnosi precoce a mammella e collo dell'utero con alta partecipazione. Solo la metà dei convocati invece si presenta per il test al colon retto. La regione punta a incrementare l'adesione con una nuova campagna. L'assessore Fabi: "Colmare il divario è prioritario"

Alta adesione agli screening oncologici gratis. La Regione però punta a una maggiore partecipazione per la diagnosi al colon retto

Bologna, 30 settembre 2025 - In Emilia-Romagna sono positivi i dati su tumori e mortalità: l'incidenza è ridotta grazie agli screening oncologici gratuiti garantiti dal servizio sanitario regionale. In particolare gli screening alla mammella, al collo dell’utero e al colon retto fanno registrare adesioni del 73,0%, 67,6% e 53,3%. Dunque, in Emilia-Romagna l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%.

Grazie allo screening del collo dell’utero, in Emilia-Romagna l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%; lo screening mammografico ha consentito alle donne che lo hanno fatto di diminuire la mortalità del 56% e le forme avanzate di carcinoma del 26%, favorendo cure più semplici e meno invasive; infine, lo screening del colon retto ha ridotto la mortalità del 65% negli uomini e del 54% nelle donne, con una prevenzione del cancro rispettivamente del 33% e del 21% per chi ha scelto di aderire.

Su quest'ultimo screening in particolare la Regione lancia una nuova campagna di comunicazione per accelerarne l'adesione (più bassa rispetto agli altri due). In partenza da domani (1 ottobre) e per tutto il mese di ottobre la campagna “L’hai fatta? La prevenzione inizia anche da qui”. Tutte le informazioni sullo screening del colon retto si trovano al seguente link: regioneer.it/colon.

L'assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi: “Decenni di impegno, ulteriormente rafforzato nel 2025, ci collocano tra le Regioni più attive e con tassi di partecipazione tra i più alti. Importante fare ancora di più, fondamentale l’impegno dei cittadini”. Però “il carcinoma del colon retto - spiega l’assessore - rappresenta la seconda causa di incidenza e mortalità oncologica in Emilia-Romagna e in Italia, eppure l’adesione a questo screening stenta a decollare, soprattutto rispetto agli altri due, mammella e collo dell’utero, che invece continuano gradualmente a crescere e hanno raggiunto livelli molto buoni. Colmare questo divario è dunque prioritario, perché il principale fattore di rischio modificabile è proprio la mancata adesione”.

Allora, guardiamo i numeri dell'Emilia-Romagna e vediamo nello specifico come vanno gli screening attivi e tra i più importanti contro i tumori

Continua a leggere questo articolo

