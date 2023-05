Sciacalli dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il sindaco di Faenza: “Una vergogna”

Bologna, 5 maggio 2023 – Nelle zone colpite dal maltempo e dall’alluvione sono stati segnalati atti di sciacallaggio. La denuncia arriva dal sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola.

“È una vergogna - dice - le forze dell'ordine sono in azione per individuare e fermare i responsabili”. Isola ricorda anche che i volontari delle associazioni, della Protezione civile e il personale autorizzato “non chiederanno in alcun modo alla popolazione colpita un esborso di denaro o un contributo. In forma di prevenzione - scrive sui social - vi avvisiamo di non fidarvi di chi fa richieste di questo tipo”.

Faenza, residenti il giorno dopo (Foto Corelli)

A Conselice (in provincia di Ravenna) intanto sono circa 10mila le persone senza acqua potabile e le scuole sono rimaste chiuse. A Bologna si sta lavorando per riaprire via Saffi.

Al momento le piene dei fiumi sono in progressiva diminuzione, mentre sta calando anche l’emergenza. Per oggi l’allerta è ancora arancione, mentre per domani, 6 maggio, la nuova allerta diramata è gialla, sia per le piene dei fiumi nelle province sia per le frane.