Sciopero 17 febbraio 2023 a Bologna e in Emilia Romagna: bus a rischio

Sciopero 17 febbraio 2023 in Emilia Romagna

Bologna, 16 febbraio 2023 – Di nuovo braccia alzate per operatori del trasporto pubblico. Per il prossimo venerdì 17 febbraio è stato proclamato un nuovo sciopero di bus e treni in Emilia Romagna.

Si prospetta una giornata nera per chi si sposta con i mezzi pubblici nelle varie città della regione, soprattutto in previsione del weekend di Carnevale. Vediamo quali sono orari e mezzi garantiti.

Lo sciopero del 17 febbraio

ll sindacato Usb Lavoro Privato ha annunciato il nuovo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico, appunto, venerdì 17 febbraio 2023. Non solo, ma il 3 marzo è stato organizzato un presidio davanti al Ministero dei Trasporti. Ecco cosa cambia in Emilia Romagna.

Sciopero Tper: gli orari garantiti a Bologna e Ferrara

Lo sciopero di 24 ore del personale viaggiante di bus e corriere si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, dunque, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Lo sciopero coinvolge anche il Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso dell’intera giornata di venerdì.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Durante lo sciopero al call-center telefonico 051 290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Sciopero Seta: gli orari garantiti a Modena, Reggio Emilia e Piacenza

Anche il personale Seta aderisce allo sciopero del 17 febbraio, con il rispetto delle fasce orarie di garanzia del servizio.

Nel bacino provinciale di Modena, sono previste per il servizio urbano possibili astensioni da inizio servizio fino alle 6:29; dalle 8:31 alle 11:59; dalle 16:01 fino al termine del servizio. Per il servizio extraurbano, invece, possibili astensioni da inizio servizio fino alle 5:59; dalle 8:31 alle 12:29 e dalle 16:01 fino a fine servizio.

Nel bacino provinciale di Reggio Emilia, sono previste per il servizio urbano possibili astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 fino al termine del servizio. Per il servizio extraurbano, invece, possibili astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 fino al termine del servizio.

Infine, nel bacino provinciale di Piacenza, sono previste per il servizio urbano possibili astensioni da inizio servizio fino alle 7:00; dalle 10 alle ore 12 e dalle 15 fino al termine del servizio (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle 6:46 fino alle 9:45 e dalle 11:46 fino alle 14:45). Per il servizio extraurbano, invece, possibili astensioni dalle 8:30 alle 12 e dalle 15 fino al termine del servizio (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle 8:00 e dalle 11:31 fino alle 14:30).

Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di Seta al numero 840 000216 e WhatsApp al 334 2194058.

Sciopero Tep: gli orari garantiti a Parma

Durante lo sciopero di venerdì 17 febbraio il servizio Tep di Parma garantirà:

Servizio urbano Happy Bus: al mattino, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30; a mezzogiorno, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 12.10 alle 14.40.

Servizio extraurbano Pronto Bus: al mattino, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45; a mezzogiorno, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 12.10 alle 14.55.

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le 9.15 e 15.25, rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana.

Eventuali chiarimenti sugli orari dei servizi di cui sopra possono essere richiesti alle biglietterie e al numero 840 222222.

Sciopero Start: gli orari garantiti a Rimini, Ravenna e Forlì Cesena

Il personale della società Start Romagna aderisce allo sciopero di venerdì, ma sarà garantito il servizio nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. Per info contattare InfoStart al numero 199 115577 oppure al WhatsApp 331 6566555.