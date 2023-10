Sciopero 20 ottobre, treni garantiti in Emilia Romagna

Bologna, 19 ottobre 2023 – Nuovo venerdì nero domani 20 ottobre per chi deve viaggiare in Emilia Romagna e non solo. Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato da Sgb, Si Cobas, Adl Cobas, Usi e Usi Educazione, rischia infatti di paralizzare non solo il trasporto pubblico (treni, autobus, voli aerei) ma anche il settore sanità e scuola.

Proclamato, spiegano i Cobas, “contro guerra, carovita e precarietà, contro l'abolizione del reddito di cittadinanza e per dire basta alla strage dei morti sul lavoro” lo stop di 24 ore coinvolge non solo il bus, tram e treni e aerei, ma anche gli utenti di ospedali e strutture private che potrebbero veder saltati esami, visite ambulatoriali oltre ai servizi di prenotazione e accettazione delle cliniche. Rimangono garantiti ovviamente i servizi essenziali (pronto soccorso e servizi non differibili) e priorità verrà data ovviamente alle emergenze e ai malati più gravi. Ma veniamo al capitolo trasporti.

Frecce e Intercity di Trenitalia circoleranno regolarmente

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre.

Treni regionali Emilia Romagna: ecco le fasce garantite

I treni regionali saranno garantiti dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21: sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie.

Tutte le info utili su collegamenti e servizi

Sarà possibile reperire le informazioni utili anche attraverso l’app Trenitalia nella sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, e al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Tutti i treni garantiti in Emilia Romagna

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 20 ottobre.

Linee urbane di Imola

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

Taxibus di Ferrara

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. L'Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino dei servizi.