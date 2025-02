Sciopero bus in Emilia Romagna lunedì 24 febbraio: orari e corse garantite

Bologna, 21 febbraio 2025 – Un inizio di settimana difficile per la viabilità cittadina in Emilia-Romagna. Infatti per la giornata di lunedì 24 febbraio è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Lo stop è stato proclamato a livello nazionale per 24 ore dal sindacato Usb. Per lunedì 24, tra l’altro, sono state emesse le misure emergenziali contro lo smog in tutta l’Emilia, comprese le province di Ferrara e Bologna. Visto questo sciopero però, per lunedì il blocco diesel Euro 5 sarà sospeso.

Per i bacini di Bologna e Ferrara lo sciopero di 24 ore si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al ‘Marconi Express’, ovvero il People Mover, la navetta che collega l’aeroporto di Bologna alla stazione dei treni, il cui servizio potrebbe non essere assicurato.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Anche la società Seta aderirà allo sciopero di 24 ore di lunedì 24 febbraio precisando che:

il servizio urbano a Modena , Carpi e Sassuolo è garantito dalle ore 6.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12 alle 16 mentre il servizio extraurbano è garantito dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16 ;

, e è garantito dalle ore alle ore e dalle ore alle mentre il servizio è garantito dalle alle e dalle alle ; a Reggio Emilia la regolarità del servizio urbano ed extraurbano potrebbe essere compromessa dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 fino al termine del servizio ;

la regolarità del servizio urbano ed extraurbano potrebbe essere dalle ore alle ore e dalle ore fino al ; a Piacenza il servizio urbano potrà essere compromesso da inizio servizio alle 7, dalle 10 alle 12 e dalle 15 a fine servizio mentre per quello extraurbano potrebbero esserci astensioni dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda lo sciopero della società Start Romagna, il servizio sarà garantito:

a Forlì-Cesena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16

dalle alle e dalle alle a Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15

(compreso il traghetto) dalle alle e dalle alle a Rimini dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16

A Parma per il servizio urbano saranno garantite tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40 mentre per il servizio extraurbano le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45 e dalle ore 12.10 alle 14.55.