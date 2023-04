Sciopero generale 21 aprile 2023 in Emilia Romagna: ecco i servizi a rischio

Bologna, 21 aprile 2023 - Scatta lo sciopero su tutto il territorio nazionale e anche in Emilia Romagna trasporto pubblico, sanità e scuole sono a rischio. Lo sciopero generale indetto dal sindacato Cub per l’intera giornata di venerdì 21 aprile 2023 coinvolge tutti i settori pubblici e privati e sembra destinato a creare disagi soprattutto al traffico aereo. Non coinvolti, per questa volta, i servizi ferroviari.

Sciopero generale dei 21 aprile: a rischio anche i mezzi pubblici

Si ferma però anche il personale di Autostrade, dalle 22 del 20 aprile alle 22 del 21. I vari disservizi potrebbero causare non pochi problemi a chi aveva pianificato il ponte ‘lungo’ in vista del 25 aprile. Rischiano anche i mezzi pubblici, soprattutto le corse dei bus. Al momento non sono comparse notizie specifiche sui siti online di Tper e Star, mentre Seta ha già proclamato lo stato di agitazione a Reggio Emilia: è il terzo stop dopo quelli del 17 febbraio e del 20 marzo. “Assunzioni, salari, condizioni di lavoro” le motivazioni che hanno portato all’ennesimo sciopero. Come detto, la mobilitazione sembra volta a coinvolgere soprattutto gli aeroporti. Dal Marconi di Bologna si comunica: “Potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea”. Sempre nel capoluogo, per quanto riguarda i servizi sanitari, arriva anche la comunicazione dell’Ausl: “Lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa - si legge in una nota -. L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dall’accordo sindacale in caso di sciopero”.