Sciopero dei treni in Emilia Romagna il 25 gennaio, quali fasce orarie

Bologna, 22 gennaio 2025 – Nuovo sciopero dei treni alle porte in Emilia Romagna. Il prossimo fine settimana, sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio, il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord incrocerà le braccia in tutta Italia.

Gli orari della protesta

I treni potranno subire cancellazioni o variazioni dalle 21 di sabato 25 alle ore 20,59 di domenica 26 gennaio 2025. “Lo sciopero – scrive Rete ferroviaria italiana sul sito – potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio dell’agitazione sindacale e dopo la sua conclusione”.

Sciopero Emilia Romagna: quali sono i treni garantiti

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Esistono però alcuni treni a lunga percorrenza che Trenitalia garantisce nelle giornate festive, come in questo caso in cui lo sciopero cade di domenica: è possibile consultare l'elenco a questo link.

Rimborsi passeggeri: come ottenerli se si vuole rinunciare al viaggio

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono farlo e chiedere il rimborso, una volta dichiarato lo sciopero, fino all’ora di partenza del treno prenotato in caso di Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni simili, non appena possibile e secondo la disponibilità dei posti.

Aeroporto, il 5 febbraio braccia incrociate

Mercoledì 5 febbraio, si prospetta invece una ‘giornata nera’ per gli aeroporti con l’atteso sciopero di 24 ore di tutti gli addetti delle aziende di handling (servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri, check-in)