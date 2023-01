Sciopero treni Emilia Romagna: stop di 23 ore tra l’8 e il 9 gennaio 2023

Sciopero trasporti, in Emilia Romagna salta il 50% dei treni

Bologna, 3 gennaio 2023 - Nuovi disagi in vista per il trasporto ferroviario in Emilia Romagna. I sindacati regionali di Fast e Faisa Cisal hanno infatti proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile di Trenitalia Tper.

La protesta, fa sapere Trenitalia Tper, è previsto dalle 3.30 di domenica 8 gennaio alle 2.30 di lunedì 9 gennaio.

Notizia in aggiornamento