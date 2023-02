Sciopero treni Emilia Romagna: stop di 23 ore, ecco quando

Sciopero dei treni, foto generica

Bologna, 7 febbraio 2023 - Lungo sciopero dei treni in arrivo in Emilia Romagna. A protestare, per ben 23 ore - per la precisione dalle 3.30 di domenica 12 alle 2.30 di lunedi 13 febbraio - è il sindacato Fast Emilia-Romagna, che ha proclamato lo sciopero per il personale mobile di Trenitalia Tper.

Lo comunica, in una nota, la stessa Trenitalia Tper.

Notizia in aggiornamento