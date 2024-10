Scuola chiusa in Emilia Romagna in novembre: quando e perché

Bologna, 26 ottobre 2024 - Scuola a singhiozzo per i 535.918 studenti emiliano-romagnoli. Prima data che può creare qualche disagio. giovedì 31 ottobre con lo sciopero nazionale della scuola indetta dal sindacato Flc Cgil. Per l’occasione l’Flc Cgil sarà in tutte le piazze dell’Emilia Romagna per manifestare contro la legge di bilancio che non investe nella conoscenza, per rivendicare una nuova politica sociale, contrattuale ed economica, per la dignità del lavoro pubblico e la difesa dell’istruzione pubblica.

Da calendario scolastico, l’1 novembre comincia il maxi ponte di Ognissanti. Essendo l’1 novembre un venerdì, tutti a casa anche sabato 2 novembre.

Da cerchiare di rosso, soprattutto per le scuole sede di seggio elettorale, la tornata del 17-18 novembre per la scelta del futuro presidente della Regione.

I plessi, appunto, sede di seggio, chiuderanno i cancelli venerdì 15 novembre per riaprirli il 20 novembre. Vero che il 18 novembre si vota e a seguire si terrà lo spoglio, ma il 19 serve per lo smontaggio dei seggi e per la pulizia delle aule.

Nessun ponte dal post elezioni alle vacanze di natale. L’8 dicembre cade, infatti di domenica, per cui si deve arrivare a martedì 24 dicembre (o per le scuole che hanno scelto di chiudere anche lunedì 23) per chiudere i libri che resteranno tali fino lunedì 6 gennaio incluso, essendo l’Epifania.