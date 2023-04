La scuola inizia di venerdì, genitori infuriati: "Cambiate data. Non c’è rispetto per le famiglie"

Bologna, 28 aprile 2023 – Venerdì 15 settembre: è la data che i genitori dovranno cerchiare di rosso sul calendario come primo giorno di scuola. Venerdì: così gli studenti degli istituti comprensivi (materna, elmentare e media) entreranno in classe solo quel giorno, mentre le superiori andranno venerdì e anche sabato (ammesso che il loro orario preveda il sabato). Ultimo giorno di lezione: giovedì 6 giugno.

Il calendario scolastico dell'Emilia Romagna 2023-2024

Immediata scoppia, in rete tra i genitori, la polemica per la decisione assunta dalla Giunta Bonaccini. Il calendario lo fissa infatti la Regione; le scuole definiscono, all’interno delle due date d’inizio e fine, vacanze extra. Duecento i giorni minimi di lezione necessari, secondo la normativa nazionale, per rendere valido l’anno. Qui la Regione ne conteggia 205. "Qual è il senso di tornare a scuola di venerdì?", si chiede mamma Giulia. "Date assurde" incalza un’altra, mentre una terza, Claudia, ironizza, "Già che c’erano meglio ottobre".

Chiara mette il dito nella piaga: "Sono esasperata dalla miopia della politica verso le esigenze delle famiglie. Prevedere una riapertura delle scuole di venerdì, dopo uno stacco così lungo e non vedere nemmeno un tentativo di vedere una proposta migliorativa che preveda una ridistribuzione di quei 4 giorni di vacanza in altri momenti dell’anno. Manca una visione di sistema e se andiamo avanti così arriveremo ben sotto ai 7 figli ogni 100 abitanti".

La Giunta Bonaccini ha deciso, si legge nella nota, "in continuità con i precedenti anni scolastici e in attuazione di quanto già disposto con la propria deliberazione n.3532012". Con buona pace della Rete Comitati Genitori della Citta` Metropolitana di Bologna che, proprio in virtù di quella delibera, hanno chiesto, in una lettera al presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’assessore alla Scuola, Paola Salomoni, di "valutare l’opportunita` di modificare tale delibera prevedendo l’apertura della scuola nella giornata di lunedi` e la fine nella giornata di sabato".

Anno scolastico 2023 24: le date di inizio e fine lezioni e delle vacanze

La Rete, nel citare la delibera, ricorda come il primo e l’ultimo giorno sono fissati al "15 settembre che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo. Il 6 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 6 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 205 giorni".

Queste date, osserva la Rete, non favoriscono "la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e non permettono alle tante istituzioni in Regione di programmare delle attivita` di centri estivi nelle settimane in cui avvengono la chiusura e l’apertura della scuola". Non meno tenera è Cinnica, la libera consulta per una città amica dell’infanzia. Il 15 settembre "per di piu` di venerdi`, è l’ennesimo prevedibile schiaffo che le famiglie devono sostenere nella gestione dei loro bambini e delle loro bambine durante i mesi estivi". Una vacanza di oltre 14 settimane che "vede i genitori coinvolti in uno sforzo gestionale molto pesante frutto della trascuratezza che le istituzioni hanno nei loro confronti".