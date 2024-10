Scuole chiuse 19 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 18 ottobre 2024 – Scuole chiuse domani nel Ravennate, partite di calcio sospese in mezza regione. Si prendono le contromisure in Emilia Romagna in vista dell'allerta rossa per le piene fluviali prevista per domani. Molti i fiumi a rischio.

A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per la sola giornata di domani (sabato 19) è disposta la chiusura di tutte le scuole della provincia, in nove comuni, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati.

Per domani si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di forte intensità. I fenomeni si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso della giornata, attenuandosi durante la sera. Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini anche nel territorio della Bassa Romagna, già interessati dalle piene in atto per le piogge del 17 settembre, con probabili superamenti delle soglie 3: motivo per cui è stata emanata un'allerta rossa, collegata anche alle criticità in atto.

Eventuali ulteriori chiusure saranno disposte in caso di necessità. Si consiglia di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; chi ha scantinati, garage o cantine che spesso si allagano in caso di forti piogge, prenda i necessari accorgimenti. Si raccomanda inoltre di stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini dei fiumi, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati. Si consiglia inoltre nei limiti del possibile di spostare o mettere in sicurezza oggetti collocati in posti a rischio.

Priolo: “Situazione delicata”

"La situazione è delicata", ammette la presidente della Regione con delega all'Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo, parlando di una "allerta difficile", con nuove piogge che si concentreranno, nella giornata di domani, soprattutto nel pomeriggio e nelle pianure. Le piene "inizieranno in serata, con picchi la notte", fa sapere Priolo dopo aver consultato gli ultimi modelli di previsione. "I sindaci - aggiorna la situazione la presidente, questo pomeriggio durante un punto stampa tenuto in Regione - stanno valutando la chiusura delle scuole nella Romagna, in particolare nel ravennate, mentre a Bologna si stanno valutando le attività che si svolgeranno nel pomeriggio di domani. Ad esempio la federazione calcio ha annullato tutte le competizioni sportive nella zona dell'allerta rossa". Interessate, oltre alla Romagna e a Bologna, anche modenese e reggiano. "La situazione più impegnativa è prevista nella pianura di Bologna e in quella di Modena", spiega la governatrice. "Stiamo ancora smaltendo la piena di stanotte non solo del Reno ma quello di Secchia e Panaro, intanto il Po cresce e andiamo una saturazione dei suoli già elevate". In Romagna le piogge non dovrebbero superare i 100 millimetri, ma ovviamente la situazione e' già precaria in partenza.