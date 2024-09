Emilia Romagna, scuole chiuse anche domani 20 settembre? Quando si saprà

Bologna, 19 settembre 2024 – Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe progressivamente mollare la sua presa sull’Emilia Romagna, ma a seguito dei numerosi danni riportati oggi sono in molti a chiedersi se anche domani le scuole saranno chiuse. Ieri, su via precauzionale, è stato deciso di far rimanere a casa gli studenti delle province di di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Decisione simile a Bologna, dove sono state chiuse le medie e le superiori.

La situazione in via Ragazzini a Faenza, 19 settembre 2024 (Facebook/Emilia Romagna Meteo/Cristina Donati)

Per capire cosa succederà domani da questo punto di vista sarà necessario attendere qualche altra ora. “Faremo una valutazione, per quanto riguarda il tema legato all'apertura e chiusura delle scuole”, ha dichiarato la presidente dell’Emilia Romagna facente funzioni Irene Priolo, durante una conferenza stampa sull’emergenza in corso. Ma quali scuole potrebbero essere chiuse domani? Non è infatti detto che tutte le amministrazioni confermino la decisione fatta per oggi, qualunque essa sia stata. “Dove abbiamo dei problemi puntuali valuteremo insieme alle amministrazioni comunali, dopo l'uscita dell'allerta, se mantenere in alcuni casi la chiusura delle scuole o no”, ha spiegato la presidente.

In ogni caso, ha difeso le indicazioni “preventive” date per la giornata di oggi, sulla scia dell’allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale: “Queste iniziative stanno scongiurando il rischio di perdere vite”, ha commentato.

Dunque, non resta che osservare gli sviluppi delle prossime ore, sebbene Priolo abbia sottolineato che con ogni probabilità, nelle zone più colpite, “l’allerta rossa continuerà ad esserci”.