Senatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio”

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
EmiliaRomagna
CronacaSenatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio”
24 set 2025
ANDREA DEGIDI
Cronaca
I due romagnoli Marco Croatti e Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della Morgana, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti umanitari a Gaza: “All’una di notte abbiamo sentito chiaramente due boati”

Il senatore riminese (Movimento 5 Stelle) Marco Croatti e l'operatore ravennate Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della nave attaccata dai droni israeliani

Bologna, 24 settembre 2025 – "All'una di notte la radio ha avuto delle grosse interferenze, sulle navi attorno a noi sono state sganciate delle polveri urticanti, abbiamo sentito chiaramente due boati al largo delle imbarcazioni e ora ci siamo messi i giubbotti di salvataggio. Siamo in procedura di sicurezza, vi teniamo aggiornati".

Droni sulla Global Sumud Flotilla: "Luci rosse in cielo sopra le barche. Paura? No, siamo pronti e sereni"

Questo il drammatico commento del senatore riminese (Movimento 5 Stelle) Marco Croatti, lanciato sui social dalla Morgana, la nave che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti umanitari a Gaza. Con lui a bordo c'è l'operatore ravennate Carlo Alberto Biasioli.

Croatti ha dato l'allarme con un videomessaggio: il tono del senatore è pacato, trenta secondi di parole in un video dove lui appare col giubbotto di salvataggio. Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato hanno colpito le imbarcazioni.

Almeno una decina di attacchi, forse quindici, quelli sferrati con ogni probabilità da Israele. Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate: una è la Morgana, la cui randa - la vela principale - è fuori uso.

