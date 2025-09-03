Sequestrati pizze e salumi, blitz in bar e supermercati per sporcizia: 8mila euro di multa

Parma, 3 settembre 2025 – Pizze e focacce senza tracciabilità, salumi sottovuoto privi di etichette, panifici e cucine sporche con ragnatele e muffe. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nas di Parma nel corso di una serie di controlli sulla sicurezza alimentare condotti nei giorni scorsi nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Nel mirino dunque pizzerie, bar, supermercati: dai Carabinieri non sono arrivate le specifiche su quali siano questi locali. L’operazione ha portato al sequestro di 46,7 chilogrammi di alimenti irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative per un totale di 8mila euro.

Maxi sequestro di pizze e focacce

A Parma, i militari hanno messo sotto sequestro 38 chili di pizze e focacce, pari a circa 600 euro di valore commerciale, rinvenute in una pizzeria senza alcuna documentazione sulla provenienza. L’ispezione ha inoltre evidenziato gravi carenze igieniche e strutturali: sporcizia vetusta, ragnatele e carcasse di insetti, cappa di aspirazione priva di filtri e colature di grasso, stoviglie usurate e muffa nei congelatori. Al responsabile sono state contestate sanzioni per 3mila euro.

L'operazione è stata portata avanti dai Nas

Salumi senza tracciabilità

Nella Bassa reggiana, in un supermercato, i Carabinieri hanno sequestrato 8,7 chili di salumi sottovuoto privi di rintracciabilità (circa 200 euro di valore). Anche qui sono emerse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nella preparazione di prodotti gastronomici e condizioni igieniche precarie nei laboratori, con sporco sui piani di lavoro e contenitori accatastati che ostacolavano le pulizie. Le sanzioni ammontano a 3mila euro.

Sporcizia in un panificio

In provincia di Modena, nella Bassa, un panificio è stato sanzionato per mille euro dopo il riscontro di ragnatele e aracnidi vivi nel deposito alimenti, celle frigo sporche e ceste del pane vuote con insetti.

Blitz in un bar

Infine, a Piacenza, in Val Trebbia, un’ispezione a un bar ha fatto emergere condizioni igieniche critiche in cucina: ragnatele su pareti e soffitto, pavimenti deteriorati, frigoriferi sporchi con eccessiva formazione di ghiaccio e bevande stoccate direttamente sul pavimento. Anche in questo caso, al titolare è stata contestata una violazione amministrativa per mille euro. L’attività rientra nella costante azione di vigilanza del Nas di Parma per garantire la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie lungo tutta la filiera alimentare. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.