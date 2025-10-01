Il bivio di Yoox

CronacaSequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma
1 ott 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Sequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma

L’operazione è stata effettuata dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Roma, traggono origine dalla segnalazione dell’ente che gestisce e difende la proprietà intellettuale dell’artista

L'artista spagnolo Salvador Dalì in uno scatto fotografico (foto di repertorio)

L'artista spagnolo Salvador Dalì in uno scatto fotografico (foto di repertorio)

Parma, 1 ottobre 2025 – Opere false di Salvador Dalì in una mostra in esposizione a Parma: scatta il sequestro. Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all’artista spagnolo ed esposte in una mostra in corso a Parma. Si tratta di (arazzi,disegni, incisioni ed oggettistica varia.

L’operazione dei militari è avvenuta alle prime ore della mattinata: il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma, su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma.

Il provvedimento è stato adottato poiché i carabinieri avevano notato alcune anomalie nelle opere oggetto di sequestro che erano esposte, all’epoca dei fatti, presso un altro noto museo di Roma nel corso della mostra con lo stesso titolo.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Roma, traggono origine dalla segnalazione della “Fundaciòn Gala – Salvador Dalì”, ente che gestisce e difende la proprietà intellettuale dell’artista in Spagna e qualsiasi altro paese, la quale segnalava elementi critici circa l’autenticità delle citate opere.

