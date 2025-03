Smog da bollino rosso in Emilia-Romagna: blocco del traffico e limitazioni, da quando

Bologna, 5 marzo 2025 – Ancora bollino rosso per lo smog in Emilia-Romagna.

Dopo l’allerta scattata mercoledì 26 febbraio, le misure emergenziali saranno adottate in tutta la regione anche giovedì 6 e venerdì 7 marzo. Le limitazioni riguarderanno lo stop dei veicoli fino ai diesel Euro 5 compresi e non solo.

Copernicus, programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, ha raccolto i dati sulle tendenze della qualità dell'aria. Ci fa sapere quindi che all'inizio di marzo 2025, un sistema di alta pressione sull'Europa ha creato condizioni atmosferiche stabili, influenzando la qualità dell'aria in tutto il continente.

Ha osservato come in Italia sia molto alto il livello delle concentrazioni di biossido di azoto, sostanza inquinante che deriva anche e soprattutto dal trasporto su strada.

Le misure emergenziali vengono attivate in seguito all’analisi dell’aria dell’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Quando infatti i livelli di Pm10 (ovvero polveri fini e particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo) superano il limite giornaliero per tre giorni consecutivi rispetto ai valori di riferimento, scattano le limitazioni. Queste restano in vigore dal giorno successivo a quello di rilevamento fino al successivo controllo.

In questo caso quindi in tutta la regione verranno adottate sia giovedì 6 che venerdì 7 marzo incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino.

Le misure emergenziali comportano lo stop dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli:

Diesel euro 5 e precedenti

Benzina euro 2 e precedenti

Gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti

Ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti

Disposti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

In Emilia-Romagna sono state introdotte delle misure per tutelare la qualità dell’aria sempre attive fino al 31 marzo 2025. Infatti dal lunedì al venerdì (e la domenica a Bologna), dalle 8.30 alle 18.30, sono vietati alla circolazione i seguenti veicoli:

Motocicli e ciclomotori fino a Euro 1

Auto a benzina fino a Euro 2

Veicoli diesel fino a Euro 4

Veicoli benzina-metano e benzina-gpl fino a Euro 1

Inoltre non si potrà: bruciare residui vegetali, salvo deroghe specifiche, utilizzare impianti di riscaldamento a biomassa con meno di 3 stelle quando sono presenti alternative e accendere fuochi all'aperto, esclusi i barbecue, salvo autorizzazioni per eventi organizzati o approvati dalle autorità comunali.