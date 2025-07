Spid, in arrivo la nuova app LepidaID: cosa cambia e quali sono le novità

Bologna, 3 luglio 2025 – Più semplice da usare, più veloce nell’autenticazione e con una protezione dei dati rafforzata. LepidaID, l’app che consente l’accesso tramite Spid ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti, si rinnova con una nuova versione pensata per rispondere agli standard di sicurezza più recenti e offrire agli utenti un’esperienza più affidabile.

Nuova app in arrivo

Il rilascio dell’app aggiornata avverrà in modo progressivo nelle prossime settimane, con completamento previsto per settembre. Per effettuare il passaggio basterà associare una sola volta il proprio account Spid.

L’app sarà disponibile esclusivamente per dispositivi con sistema operativo aggiornato: Android (dalla versione 9), iOS (dalla versione 13) e Huawei (HarmonyOS 1). Chi usa sistemi non compatibili potrà continuare a utilizzare la versione attuale, ma senza accedere agli aggiornamenti futuri.

Quali sono le novità

Tra le principali novità: un’interfaccia grafica semplificata, autenticazione più intuitiva e una protezione avanzata contro i rischi informatici, sempre più diffusi in un contesto digitale in continua evoluzione.

“Con questa nuova versione dell’app LepidaID – afferma l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni – proseguiamo in un percorso di innovazione che mette al centro la sicurezza dei dati personali e l’accessibilità ai servizi pubblici digitali. Investiamo su uno strumento essenziale per l’identità digitale delle persone, garantendo aggiornamenti costanti e una maggiore protezione da minacce informatiche. Al tempo stesso, continuiamo a lavorare per accompagnare anche le fasce di popolazione meno esperte in un processo di transizione tecnologica che vogliamo sia inclusivo e consapevole”.

Il supporto

Per chi avesse bisogno di supporto, restano attivi i Punti Digitale Facile, spazi presenti in tutta la regione dove operatori qualificati offrono assistenza gratuita su Spid, Cie, Fascicolo sanitario elettronico, iscrizioni scolastiche, certificati anagrafici, pagamenti online e altri servizi. L’elenco aggiornato è disponibile a questo link.