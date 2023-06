Stefano Bonaccini nonno, il post: “Sarà una gioia immensa”

Bologna, 21 giugno - “E chi non ha mai visto nascere una Dea… non lo sa, che cos’è, la felicità”. È il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a prendere ‘in prestito’ le parole della celebre canzone di Cesare Cremonini. Parole che fanno da cornice a un messaggio speciale, che il governatore ha voluto condividere sulle sue pagine social: “Grazie Vicky e Pietro, diventare nonno sarà una gioia immensa”.

Stefano Bonaccini sta per diventare nonno: le foto postate sui social

Una gioia immensa, sì, come emerge dalle parole piene d’affetto che accompagnano l’annuncio: Maria Vittoria, una delle due figlie del governatore, è infatti in dolce attesa e come sottolineato, grande è la felicità che ne consegue.

A essere state pubblicate insieme al post sono inoltre due fotografie, (una è un ricordo del papà e di Maria Vittoria abbracciati quando lei era ancora una bambina, l’altra è una foto che ritrae la figlia in dolce attesa) ma non sono mancati anche i numerosi commenti - dagli auguri fino ai messaggi d’affetto - che, poco dopo la pubblicazione, non hanno tardato ad arrivare, uno dopo l’altro.

Tanti, o meglio tantissimi, i cittadini che attraverso i social hanno così voluto fare le proprie congratulazioni al governatore, alla figlia Maria Vittoria e a tutta la sua famiglia per il lieto evento da poco annunciato. “Essere nonni è una gioia immensa” scrive un cittadino tra i commenti, citando le parole usate poco prima dal presidente Bonaccini. “Congratulazioni ai futuri mamma e papà - si legge inoltre tra le centinaia di auguri che riempiono la sezione dei commenti sotto al post - e congratulazioni ai futuri nonni. Queste sono bellissime notizie”. “La gioia più grande” scrive qualcun altro. Una gioia, quella di diventare nonni, “immensa”.