Stelle al Merito del Lavoro: i lavoratori emiliano-romagnoli premiati

Bologna, 2 maggio 2025 – Giovedì 1° maggio 2025, nella splendida cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro alla presenza di numerose Autorità.

Anche quest’anno le ‘Stelle’ conferite a lavoratrici e lavoratori della Regione Emilia-Romagna sono state 93, di cui 35 assegnate a donne con un discreto aumento rispetto allo scorso anno in cui furono 20. La consegna ha riguardato 91 Insigniti in quanto due neo Maestri sono stati “sorteggiati” per andare nella seconda metà di ottobre a ritirare la “Stella” al Quirinale dal Presidente Mattarella. Si ricorda che il Presidente della Repubblica consegna le Stelle a 40 MdL sorteggiati, due per ogni Regione in rappresentanza di tutta l’Italia.

La cerimonia è iniziata con l’Inno nazionale eseguito dai Professori dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comune di Bologna che hanno poi suonato alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il Prefetto di Bologna Enrico Ricci ha sottolineato l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ricordando i numerosi infortuni che sono avvenuti e avvengono troppo di frequente anche nella Regione Emilia-Romagna. Ha poi ricordato il contributo dei Maestri del Lavoro sulla “cultura della sicurezza” e ha ringraziato la Console Regionale Alessandra Castelvetri per la collaborazione fornita per la realizzazione dell’evento.

La Console Regionale dei Maestri del Lavoro Alessandra Castelvetri ha posto l’accento sull’importanza dell’impegno dei Maestri del Lavoro nel mondo della scuola con percorsi finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei giovani del proprio valore e delle proprie capacità e di ciò che il mondo del lavoro oggi richiede.

Il Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Bologna Antonio Zoina, ha evidenziato l’importanza della sicurezza e il loro impegno nei controlli presso le aziende, informando che quanto prima verranno assunti numerosi nuovi ispettori per essere sempre più incisivi nella lotta contro gli infortuni. Ha altresì sottolineato la necessità di una maggiore preparazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed il loro impegno nelle scuole.

Di seguito l’elenco dei 93 neo Maestri del Lavoro. I due Insigniti dell’Emilia-Romagna “sorteggiati” per Roma sono il MdL Alessandro Guglielmini di Ferrara, dipendente della Basell Poliolefine Italia srl, e la MdL Rosanna Cera di Forlì, dipendente della società Zavatti Gino.

L’elenco dei premiati