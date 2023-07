La strage dei ciclisti in Emilia Romagna: due morti nel weekend

Longiano (Forlì-Cesena), 10 luglio 2023 – Il weekend nero dei ciclisti sulle strade dell’Emilia-Romagna: due morti in incidenti stradali a meno di ventiquattro ore l’uno dall’altro. Ieri mattina, a Longiano (in provincia di Forlì-Cesena), un 86enne di Gambettola è finito a causa di un tamponamento con un’auto. Il giorno prima, sulla strada della Cisa, in provincia di Parma, un 58enne di Fidenza si è schiantato contro una moto in località Pineta, verso il monte Cassio.

La vittima di Longiano è un ciclista amatoriale, Vittorio Tommasini, 86 anni, residente a Gambettola. Ieri mattina, verso le 7.50, stava scendendo dalle colline di Longiano verso la vallata, probabilmente per fare rientro a casa dopo una sgambatella nel giorno di festa. In via Crocetta, nel territorio di Balignano (località di Longiano), si è trovato di fronte all’improvviso un bus e un’auto fermi sulla strada dopo un tamponamento e purtroppo non è riuscito a evitare il pullman di linea. L’impatto col mezzo è stato terribile: l’86enne è caduto sull’asfalto esanime e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Probabilmente è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. Poco dopo, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i due figli di Tommasini, che a Gambettola tutti conoscevano come Rino. A dispetto dell’età era in splendida forma e soprattutto era un grande appassionato di ciclismo. Come ogni domenica nella bella stagione, ieri si era alzato presto, aveva inforcato la bici e via per le colline del Rubicone, che amava tanto. Purtroppo su quella strada, che aveva percorso centinaia di volte, ha incrociato un destino di morte.

Sulla statale 62 della Cisa, a Terenzo (provincia di Parma), sabato mattina verso le 11 ha perso invece la vita il 58enne fidentino Giorgio Bandozzi, odontotecnico con la passione per lo sport. Partito con un gruppo di amici per raggiungere in bicicletta il passo della Cisa, nei pressi della Pineta del Sole (Terenzo), dove la strada serpeggia in una doppia curva, il 58enne si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. Un impatto tremendo: il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto, mentre il centauro è schizzato sul bordo della strada a diversi metri di distanza. Un medico di passaggio in auto ha subito verificato le condizioni del fidentino, apparse gravissime. I soccorritori del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo per quasi un’ora, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi traumi e ferite riportati nello schianto. Motociclista ferito, ma non grave. "La notizia mi ha pietrificato – ha scritto su Fb il sindaco di Fidenza, Andrea Massari –. Giorgio era un amico discreto, sempre sorridente, di poche parole ma caratterizzate da un ottimismo e una bontà non comuni. Era una bella e buona persona".