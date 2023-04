Supermercati aperti 1 maggio in Emilia Romagna, ecco quali

Bologna, 30 aprile 2023 - Anche nella Festa dei lavoratori, c’è chi non si riposa ed è impegnato tra casse e scaffali per offrire un servizio ai cittadini. Tra chi ha bisogno della spesa e chi si è scordato un ingrediente per la cena, ecco una lista dei supermercati aperti in Emilia Romagna.

Aperture straordinarie per i punti vendita di Pam, con le serrande alzate anche nel giorno di festa. L’elenco completo dei supermercati aperti è disponibile su pampanorama.it nella speciale sezione ‘negozi’: basta inserire il nome della città e sulla mappa compariranno tutti i locali con annessi orari di apertura. In generale, quasi tutti gli store dovrebbero restate attivi.

Anche per Carrefour vale lo stesso discorso: qualche supermercato resterà aperto nella giornata di festa, per controllare basta andare sul sito ufficiale del brand e cliccare nella sezione ‘punti vendita’. Apertura straordinaria anche per i supermercati Despar, tra chi segue l’orario di mezza giornata (8-13) e chi l’orario completo (8-20): elenco completo su despar.it. Ok anche ai supermercati Md, quasi tutti aperti con orari straordinari: lista dettagliata su mdspa.it. Saracinesche abbassate, invece, per i punti vendita Esselunga. Per Conad gli orari di apertura dei locali variano a seconda dei punti vendita: anche in questo caso, sul sito conad.it è disponibile la lista completa con orari di apertura. Idem per Coop e Ipercoop. Aperti i supermercati Bennet di Comacchio e Castelvetro Piacentino, ma non quello di Cento. Serrande alzate anche per i supermercati Aldi, che il primo maggio, come successo per il 25 aprile, seguiranno l’orario domenicale. Niente spesa, invece, da Penny Market e Famila.