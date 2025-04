Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta a Bologna e in Emilia-Romagna: l’elenco

Bologna, 20 aprile 2025 – Tempi di pranzi in famiglia o di pic-nic all’aria aperta, meteo permettendo. Pasqua e Pasquetta sono il classico appuntamento per una gita fuori porta o per riunirsi con la famiglia o con gli amici attorno alla tavola. E, nonostante si tenti di organizzare il tutto al meglio, può succedere che manchi proprio quell’ingrediente.

Per fortuna non proprio tutto chiude a Pasqua e qualora il supermercato più vicino lo fosse, spesso è facile trovare aperte le attività di vicinato, che garantiscono il servizio nel proprio quartiere. In ogni caso, per avere un’idea di massima delle catene alimentari chiuse e di quelle aperte a Bologna e in Emilia-Romagna, ecco una breve guida per Pasqua e Pasquetta.

Senza dimenticare però che il suggerimento, sempre valido, è quello di telefonare ai punti vendita prima di presentarsi, oppure consultare i loro siti internet.

Conad

I supermercati Conad saranno chiusi il giorno di Pasqua, mentre rimarranno aperti a Pasquetta solo i punti vendita nelle zone turistiche. In questo link è possibile consultare gli orari e le giornate di apertura dei singoli supermercati Conad.

Coop

Tutti i supermercati saranno chiusi la domenica di Pasqua, così come il lunedì di Pasquetta.

Lidl

I punti vendita Lidl a Pasqua resteranno chiusi. Lunedì 21 aprile, Pasquetta, invece le aperture dovrebbero rimanere invariate. È però meglio consultare aperture e chiusure del proprio store di interesse sul sito dedicato: Ricerca punto vendita di Lidl Italia.

Despar, Eurospar e Interspar

Nella domenica di Pasqua sarà tutto chiuso. Lunedì di Pasquetta, invece, rimarranno chiusi in tutta la regione, solo 3 punti vendita Eurospar: Barco a Ferrara, Arcoveggio a Bologna e Canalazzo a Ravenna.

La maggior parte degli altri rimarranno aperti a orario continuato dalle 8.30 alle 20. Ecco invece i supermercati aperti lunedì 21 aprile solo di mattina, cioè dalle 8.30 alle 13:

A Bologna: Costa, Crespellano.

A Rimini: Misano.

Ferrara: Codigoro.

A Pasqua e Pasquetta chiusi anche tutti gli Interspar.

Aldi

I supermercati Aldi saranno tutti chiusi a Pasqua. Per il giorno di Pasquetta, invece non viene garantito che tutti i punti vendita siano aperti nei soliti orari settimanali. Per saperne di più è possibile consultare il servizio clienti, oppure visionare orari e informazioni più aggiornate sul sito web.

Pam

Per quanto riguarda i Pam di Bologna, questi i supermercati con aperture straordinarie e a orario continuato (dalle 9 alle 20/21) a Pasqua che a Pasquetta: via Marconi, 20; IV Novembre, 16; via Murri, 4; Via Dagnini, 46.

Invece, chiusi a Pasqua, ma aperti a Pasquetta (ore 9/21 oppure 9/20): via D'Azeglio; via Marconi, 28/A; via Clavature, 17B; Strada Maggiore, 15; via S.Stefano, 29; via San Felice, 105; via Bovi Campeggi, angolo Zanardi; via di Corticella, 3; piazza Trento e Trieste, 1; via degli Orti, 13; via Bellaria, 47; via di Corticella, 101.

Per il resto dell’Emilia-Romagna, è possibile consultare in questa comoda mappa, tutti gli store con il relativo calendario di aperture e chiusure.