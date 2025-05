Le 2 tappe del Giro d’Italia in Emilia-Romagna: dove e quando passa

Bologna, 20 maggio 2025 - La lunga attesa è finita e mercoledì 21 maggio, il Giro d’Italia, alla sua 108ª sinfonia, tocca l’Emilia-Romagna. Due tappe, due battiti d’ala per un sogno in maglia rosa costruito sulle alture e poi un trionfo in volata. Più di 350 chilometri attraverseranno le terre di Parma, Reggio Emilia e Modena, disegnando un itinerario che intreccia sport, arte e natura, toccheranno luoghi di straordinario fascino culturale e paesaggistico e castelli. Ancora una volta il Giro d’Italia sarà molto più di una gara: sarà un racconto in movimento tra storia, bellezza e identità emiliana.

Viareggio (Lu)-Castelnovo ne’ Monti (Re)

Mercoledì 21 maggio l’arrivo in Emilia-Romagna con la tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: 185 km molto mossi fino ai 1.623 metri dell’Alpe San Pellegrino. Tra le località toccate in provincia di Modena e di Reggio Emilia: Piandelagotti, Madonna di Pietravolta, Frassinoro, Montefiorino, Ponte Dolo, Cerredolo, La Collina, Toano, Costabona, Ponte T. Secchiello, Villa Minozzo, Gatta, Ponte le Piadelle, Pietra di Bismantova. La partenza è a Viareggio in via Michele Coppino alle 12.05 mentre l’arrivo è fissato a Castelnovo ne monti in piazza Matteotti e previsto dalle 16.57 ma lo spettacolo a traguardo sarà fin dalle 14 con l’apertura del Village e tante iniziative Modena-Viadana (Mn) Giovedì 22 maggio la 12^ tappa Modena-Viadana: 172 km per l’80% in territorio emiliano-romagnolo, lungo un tragitto che coincide in parte con quello dei Castelli matildici: Carpineti, Rossena e Canossa. Tra le località toccate, in provincia di Modena, Reggio Emilia, ma con un’incursione anche in territorio parmense: Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Ponte Giorgiella, Baiso, Montefaraone, Spadaccini, Carpineti, Felina, Casina, La Stella, Cerredolo dei Coppi, Rossena, Ciano d’Enza, San Polo d’Enza, Borsea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Sorbolo, Brescello. La tappa prenderà il via da Modena da via Luigi Farinelli alle 13.15 dopo le due ore del rito del foglio firma. L’arrivo è atteso a Viadana (Mn) in via Lombardia, intorno alle 17. Ma l’atmosfera di festa comincerà molto prima: già dalle 14, infatti, il traguardo si animerà con l’apertura del Village Giroland e numerose iniziative pensate per accogliere il pubblico e celebrare l’evento.

Il Giro E

Negli stessi giorni il Giro E, la competizione su bici a pedalata assistita che si snoda lungo un percorso parallelo a quello del Giro d’Italia maschile con le tappe Sassuolo (Mo)–Castelnovo ne’ Monti (Re) e la Reggio Emilia-Viadana (Mn), sempre il 21 e il 22 maggio.

La tappa in Veneto

Venerdì 23 maggio, di un soffio fuori dall’Emilia Romagna, si potranno invece vivere le emozioni della 13ma tappa che vede i corridori partire da Corso del Popolo a Rovigo alle 12.55 per arrivare a Vicenza, al Santuario Monte Berico, alle 17 dopo o 180 km

Giro Donne: dove e quando passa

E dopo la storica corsa rosa, in Emilia Romagna a luglio arriva il Giro Women rendendo protagonisti i territori di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna: approderà lungo la Via Emilia l’11 e il 13 luglio con le tappe Bellaria-Igea Marina (Rn) -Terre Roveresche (Pu) e Forlì-Imola (Bo). E il gran finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.