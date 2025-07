Temporali in Emilia Romagna: ma il caldo non concede tregua (per ora)

Bologna, 1 luglio 2025 – I primi temporali sono arrivati sull’Appennino tosco-emiliano, annunciati dall’allerta meteo valida per oggi, ma nelle città ancora di soffoca per il caldo record che non pare avere fine e mette a durissima prova soprattutto anziani e bambini. Ma c’è di peggio: per mercoledì 2 luglio Arpa Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta gialla per “sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica”.

Dove sono previsti i temporali

I nubifragi partiranno dalle montagne appenniniche e potranno sconfinare anche in pianura, ma più probabilmente si fermeranno sulle colline, che vengono segnate a rischio in tutto l’arco emiliano romagnolo: da Piacenza fino alla Romagna, passando ovviamente per Reggiano, Modenese, Bolognese. Quindi, l’unico territorio che pare non essere a rischio mercoledì 2 luglio è quello ferrarese, anche se il fiume Po catalizza sempre rischi di celle temporalesche improvvise e molto violente. I fenomeni sono comunque previsti in esaurimento già nella serata di mercoledì.

Bollino rosso

Bologna in rosso fisso: secondo il bollettino del ministero della Salute, Bologna (come moltissime altre città italiane) resta in “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Con una postilla allarmante: “Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Giugno 2025 secondo solo al 2003

Secondo quando previsto dagli esperti meteo, però, nemmeno questi temporali serviranno a dare refrigerio alla pianura, che sta rivivendo l’incubo del 2003. “Questo giugno 2025 è una copia del giugno 2003 (in Romagna) ed entrambi mostrano un’anomalia di temperatura media di +3,9 grafi (rispetto al periodo 1981-2010)”, certifica Pierluigi Randi. E infatti le previsioni Arpa per domani parlano di temperature massime “con valori attorno ai 35/37 gradi nella pianura interna e tra i 30 e i 35 della costa e della pianura orientale”. E giovedì? Peggio ancora: “Massime in ulteriore lieve aumento con valori che si attesteranno quasi ovunque tra i 36 e i 39 gradi”.

Quando finisce il caldo?

Purtroppo non ci sono speranze di refrigerio a breve. Il meteorologo Luca Lombroso però conferma che c’è una luce (flebile) in fondo al tunnel: “Dopo settimane di temperature elevate e notti tropicali quasi continue, dal 7-8 luglio, ossia lunedì e martedì prossimi, i modelli mostrano segnali di un cambiamento: l’estate potrebbe diventare più ‘umana’, con temperature un po’ più tollerabili, un po’ di ventilazione e qualche occasione di respiro”. Insomma, dalla prossima settimana la tendenza è “maggiore variabilità e clima meno opprimente". Certo, a quella data ci si deve arrivare senza soffocare.