Temporali forti e vento, ecco il maltempo in Emilia Romagna: scatta l’allerta gialla

Bologna, 21 settembre 2025 - Torna il maltempo in Emilia Romagna, previsioni confermate: arriva la pioggia e un calo repentino delle temperature. Addio estate e mare. Il cambiamento del meteo a inizio settimana con l'inizio dell'autunno: lunedì 22 settembre allerta gialla per temporali forti in Emilia Romagna. Precipitazioni che potrebbero avere possibili effetti e danni associati. Le piogge potrebbero colpire maggiormente la parte appenninica. Possibili venti di burrasca. L'allerta gialla per i temporali coinvolge tutta la regione. Quella per il vento riguarda solo alcune zone: la montagna romagnola, in provincia di Forlì Cesena e Rimini, quella emiliana centrale (Parma, Reggio Emilia e Modena, quella bolognese e quella piacentino parmense. Allerta anche nell'alta collina piacentino-parmense.

Arriva il maltempo in Emilia Romagna, allerta gialla per i temporali valida nella giornata di lunedì 22 settembre

"Nella giornata di lunedì 22 settembre – si legge nel bollettino Arpae - sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.

L'azione temporalesca dovrebbe interessare le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. E' quanto si legge nel bollettino Arpae, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Emilia Romagna.

"L'alta pressione anomala - ha spiegato il meteorologo e presidente dell’Associazione meteo professionisti Ampro - si sposterà verso i Balcani e l’Europa orientale e piano piano cominceranno a entrare correnti più umide e fresche dall’Atlantico fino a tornare a temperature normali per la terza decade di settembre, ovvero massime tra 24 e 25 gradi. Le correnti porteranno anche piogge intermittenti a partire da lunedì pomeriggio (domani, ndr) che però saranno intermittenti, intervallate da schiarite e fasi in cui il tempo potrà anche essere discreto".

Secondo l'Arpae si prevede un "aumento della nuvolosità con precipitazioni che dal settore occidentale tenderanno ad interessare l'intera regione nel corso della giornata, assumendo carattere temporalesco, temporaneamente anche intenso, in particolare sul settore centro-occidentale al mattino. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad interessare il settore centro-orientale, andando verso una generale attenuazione in serata". Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve aumento, comprese tra 16 e 20 gradi; le massime in diminuzione piuttosto sensibile sul settore centro-occidentale con valori tra 21 e 26 gradi, sul settore orientale intorno a 25/28 gradi. “Venti moderati con rinforzi da sud-ovest lungo i rilievi; deboli/moderati da sud-est sul settore costiero e dai quadranti orientali sulle pianure interne. Il mare sarà poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso nel pomeriggio. Attenuazione in serata”.

Prosegue il maltempo sulla maggior parte del territorio regionale anche nella giornata di martedì 23 settembre. Si prevede una "nuvolosità variabile, con temporanei addensamenti associati a piogge sparse nel corso della giornata. Temperature minime in diminuzione fra 16 e 19 gradi; massime quasi stazionarie fra 25 e 26 gradi". Il mare sarà mosso.

Possibili piogge in Emilia Romagna anche nei prossimi giorni. "La presenza di una circolazione depressionaria manterrà, per l'intero periodo, tempo variabile e a tratti perturbato con piogge sparse alternate a schiarite. Le temperature saranno in graduale diminuzione poi stazionarie a termine periodo".