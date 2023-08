Terremoto oggi tra Modena e Reggio Emilia: scossa nella notte, magnitudo 3.1

Modena, 8 agosto 2023 - La terra trema nella notte tra le province di Modena e Reggio Emilia: una scossa di magnitudo 3.1 si è verificata intorno all'una e mezza (per la precisione alle 1,32,24). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma - che ha fatto sobbalzare gli abitanti nel sonno - ha avuto ipocentro a 15 chilometri di profondità ed epicentro a 6 km di distanza dal comune modenese di Frassinoro e a 13 da quello reggiano di Villa Minozzo. Ecco le coordinate geografiche: (lat, lon) 44.2570, 10.5180 ad una profondità di 15 km. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.