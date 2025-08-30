Tommy Onofri: libero Salvatore Raimondi, partecipò (e confessò) il rapimento per bimbo

Parma, 30 agosto 2025 – Fu Salvatore Raimondi l’uomo che, il 2 marzo 2006, sfilò il piccolo Tommaso dal seggiolone di casa Onofri, ma fu anche quello che crollò per primo e raccontò un orrore indicibile, la morte del bimbo di 18 mesi. Lasciò la sua impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia: il fratello Sebastiano, allora aveva 8 anni, la mamma Paola Pellinghelli e il padre Paolo. La notizia è stata data dalla Gazzetta di Parma.

Il rapimento del piccolo Tommaso Onofri

Il piccolo Tommy fu trovato morto il primo aprile 2006 e la sera stessa furono arrestati Raimondi, Alessi e la compagna di quest'ultimo, Antonella Conserva. Ora Raimondi è definitivamente libero e ha lasciato già da qualche giorno il carcere di Forlì: ha finito di scontare le sue pendenze con la giustizia: i vent’anni di cella inflitti nel rito abbreviato per il rapimento del bimbo a Casalbaroncolo – per sequestro di persona con morte non voluta dell’ostaggio – e poi altri 3 anni e mezzo (nel 2018) per estorsione nei confronti di un altro detenuto, quando era rinchiuso nel carcere di Ferrara: secondo le accuse mise in piedi con un altro complice una bisca clandestina dentro le mura dell’Arginone con minacce a chi non saldava i propri conti.

Gli altri due rapitori

Sono invece ancora in cella gli altri componenti di quel commando che aveva progettato il rapimento del bimbo per chiedere alla famiglia 5 milioni di euro di riscatto: Mario Alessi, muratore che aveva lavorato a lungo nella ristrutturazione del casolare degli Onofri, è condannato in via definitiva all'ergastolo per il rapimento e l'uccisione di Tommy. Antonella Conserva sta scontando 24 anni per il sequestro per le stesse accuse di Alessi (la prima condanna era a trent’anni va venne abbassata a 24 dopo che la Cassazione le riconobbe le attenuanti generiche). Conserva ha già ottenuto vari permessi premio e ora è in semilibertà e sta finendo di scontare la sua pena a Mantova.

La mamma Paola Pellunghelli

“Prima o poi me l'aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre”, è il commento della madre del piccolo Tommy, Paola Pellinghelli, intervistata dalla Gazzetta di Parma. “A nessuno dei tre auguro del male: se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono”, aggiunge. “Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile”.

Chi è ora Salvatore Raimoni

Salvatore Raimoni ha ora 46 anni, un mese dopo il sequestro che tenne tutta l’Italia con il fiato sospeso fu il primo a crollare e a confessare che erano stato lui e Alessi, con la complicità di Conserva, a organizzare il sequestro. Raccontò poi che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanghetta e a soffocarlo in via del Traglione, quando lui se ne era già andato. Raimondi ha beneficiato degli sconti previsti dalla "liberazione anticipata" e già dalla primavera dello scorso anno era in semilibertà: usciva la mattina dal carcere per andare a lavorare come operaio in una ditta di Forlì e rientrava la sera.

Nel 2016 si è sposato in carcere con una detenuta, che deve ancora finire di scontare la sua condanna. "È passato dalla semilibertà alla libertà. Durante la pena, per sua scelta, non ha mai voluto richiedere permessi premio", ha detto il suo difensore Marco Gramiacci.