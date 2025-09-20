Tragedia sul monte Penna, muore a 25 anni dopo un volo di quasi 100 metri

Parma, 20 settembre 2025 – Tragedia questa mattina sul monte Penna, al confine tra Emilia Romagna e Liguria dove un giovane di 25 anni, probabilmente alla ricerca di funghi, è scivolato in un crepaccio per oltre 100 metri ed è morto.

A dare l’allarme l’amico, suo coetaneo, che è stato trovato dai soccorsi, aggrappato ad alcune rocce a diversi metri dal sentiero. Dopo averlo chiamato più volte ha chiamato i vigili del Fuoco di Chiavari e il 118 di Lavagna. Le operazioni sono state rese ancora più complesse dal poco segnale telefonico della zona.

Difficile raggiungere la zona impervia e quindi conoscere le condizioni del ragazzo. Con l'elicottero Drago è stato possibile raggiungere l'amico sotto choc che è stato portato al rifugio di Prato Mollo e poi all'ospedale di Lavagna.

L'intero intervento è durato più di due ore: il cadavere del giovane è stato raggiunto qualche minuto prima delle 13. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Santa Maria del Taro.