Tragedia nella notte: muore a 19 anni in un incidente stradale

Castenaso (Bologna), 6 marzo 2025 - Ennesima tragedia sulle strade del bolognese nella tarda serata di mercoledì. A perdere la vita, dopo l'incidente in via del Lavoro, a Villanova di Castenaso, un ragazzo di appena 19 anni, di San Lazzaro.

Erano da poco passate le 23 di mercoledì sera. Il giovane stava percorrendo la via del Lavoro all'altezza della rotatoria con via dell'Industria in sella al suo motociclo Aprilia. Ad un certo punto, però, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il 19enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra: l’impatto con l’asfalto è stato violentissimo.

Immediata, da parte di altri utenti della strada, la chiamata ai soccorsi. I sanitari sono arrivati sul posto con due ambulanze e un’ambulanza con a bordo il medico. Il giovane è stato portato in ospedale in codice di massima gravità, ma è deceduto poco dopo per le gravi lesioni, soprattutto craniche, riportate nell'impatto.

I carabinieri di San Lazzaro si sono occupati dei rilievi dell'incidente e dovranno ricostruire l'origine di questa tragedia. Al momento si esclude che siano coinvolti terzi.