Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo

Parma, 1 giugno 2025 – Tragedia sotto il ponte dell'A1 sul fiume Taro a Pontetaro, nel comune di Fontevivo, nel Parmense.

A quanto appreso il corpo di un uomo è stato rinvenuto dai sommozzatori intervenuti per le ricerche dopo che, nelle scorse ore, si era tuffato in acqua e non era riemerso, facendo scattare l'allarme. A perdere la vita, a quanto si è appreso, è stato un cittadino moldavo 34enne residente a Parma.

L'uomo - che si trovava ad una tavolata sotto al ponte insieme a un gruppo di moldavi che stava trascorrendo lì la domenica - si sarebbe tuffato per aiutare dei bambini che stavano facendo il bagno apparsi in difficoltà. Il 34enne e altri si sono buttati nel fiume in loro soccorso ma lui non è più riemerso, annegando. Non è chiaro se l'annegamento sia dovuto ad una congestione o ad altri motivi.

Sono in corso accertamenti più chiari sulla vicenda da parte della polizia. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine.