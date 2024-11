Treni Germania Riviera Romagnola, nuove fermate: quando e quali sono

Bologna, 25 novembre 2024 – Si intensifica il collegamento dei treni tra la Germania e l’Emilia Romagna, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva e la Riviera Romagnola. A partire da aprile 2025 verranno estese le corse giornaliere: un treno da Monaco di Baviera tutti i giorni per circa 6 mesi, con le nuove fermate che si aggiungono a quelle di Bologna, Cesena e Rimini, ovvero Riccione e Cattolica.

Il servizio sarà attivo dal 17 aprile al 6 ottobre e si tratta di un collegamento realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB con i nuovi treni RailJet, più veloci e confortevoli.

Il servizio offre così ai viaggiatori tedeschi una valida alternativa al traffico autostradale. Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi.

Servizi e biglietti

I treni che copriranno la tratta, i RailJet New Generation, sono mezzi di ultima generazione progettati da Siemens, che uniscono velocità e comfort. Dotati di Wi-Fi, 532 posti complessivi e una velocità massima di 230 km/h, offrono anche spazi dedicati a carrozzine, biciclette e attrezzature sportive. Nello specifico, ogni treno RailJet offre: 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business; una carrozza multifunzionale con posti per disabili, supporti per biciclette, sci e snowboard e ristorazione a bordo con un ristorante e tre aree snack.

I biglietti saranno presto disponibili sui siti megliointreno.it e bahn.de.

Orari

Il treno RJ 83 partirà da Monaco di Baviera alle ore 9.34 con arrivo a Cesena alle 17.02, Rimini alle 17.30, Riccione alle 17.50 e Cattolica alle 18.16. Il rientro con il RJ 82 partirà da Cattolica alle 12.16.