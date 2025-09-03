Treni, in Emilia-Romagna riaprono 5 linee ferroviarie: quali sono e da quando

Bologna, 3 settembre 2025 – Buone notizie per chi usa molto il treno per spostarsi e viaggiare: torna pienamente operativa la rete ferroviaria regionale gestita da Fer, Ferrovie dell’Emilia-Romagna.

Mentre la tratta ferroviaria Sasso-Porretta Terme è ripartita oggi a pieno regime, lunedì 7 settembre riprende la circolazione sulla Modena-Sassuolo, mentre da martedì 8 settembre riaprono le linee Reggio Emilia-Sassuolo, Parma-Suzzara, Ferrara-Codigoro e Suzzara-Ferrara, interessate nei mesi estivi da lavori potenziamento infrastrutturale.

Le restanti quattro linee Fer (Reggio-Guastalla, Casalecchio-Vignola, Reggio Emilia-Ciano e Bologna-Portomaggiore) sono invece già attive.

Quali lavori sono stati fatti

Gli interventi hanno riguardato, tra gli altri, l’installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt) sulla Modena-Sassuolo, con opere connesse per migliorare l’accessibilità e la sicurezza nei nodi cittadini; il rinnovamento e la riqualificazione di infrastrutture ferroviarie sulla Reggio Emilia-Sassuolo e il completamento dell’elettrificazione sul corridoio Parma-Suzzara-Poggio Rusco, accompagnato da lavori di riqualificazione di stazioni, passaggi a livello e impianti elettrici. Sulla linea Ferrara-Codigoro si prosegue con i lavori propedeutici all’elettrificazione, già affiancati dal rinnovo del piano del ferro a Codigoro e dalla sostituzione delle traverse sul ponte girevole del Po di Volano, mentre sulla Suzzara-Ferrara sono stati completati i lavori per la posa della fibra ottica.

Lavori realizzati “senza ritardi”

I lavori “realizzati secondo il cronoprogramma e senza ritardi”, comunica la Regione. “Tutte le linee interessate dai lavori – afferma l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo – riaprono nei tempi previsti, prima della ripresa delle scuole. Si tratta di interventi per la sicurezza e la modernizzazione della rete, che rendono il servizio ferroviario più affidabile e funzionale alle esigenze quotidiane di pendolari, studenti e lavoratori. Con queste opere rafforziamo il sistema ferroviario regionale, garantendo condizioni migliori per chi sceglie il treno negli spostamenti di tutti i giorni”.

“Il potenziamento delle ferrovie – conclude l’assessora Priolo – non è solo una questione infrastrutturale, ma è parte di una visione più ampia che mette al centro il diritto alla mobilità. Vogliamo un trasporto pubblico che sia alternativa concreta e competitiva all’uso dell’auto privata, in grado di migliorare la qualità dell’aria, rendere più vivibili le nostre città e ridurre le disuguaglianze negli spostamenti”.