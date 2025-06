Turismo estate 2025: Emilia-Romagna al top con 4 mete, Rimini perde un primato

Bologna, 28 giugno 2025 – Per un soffio Rimini è stata spodestata dal primo posto da Jesolo, come destinazione balneare regina dell'estate 2025. Si parla di una manciata di voti: la città romagnola è in seconda posizione con un punteggio di 3.347, mentre la Perla del Veneto ne ha ottenuti 3.421.

La classifica di cui si parla è quella stilata come da tradizione nel Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc, pubblicata in anteprima dall’Ansa. E anche se la Romagna perde il primo posto, il podio e non solo è comunque tutto suo. Al terzo e al quarto posto, infatti, si collocano Riccione, che con 2.676 voti sale di una posizione nella classifica generale, e Cervia-Milano Marittima, che con 2.369 voti risale la classifica di ben tre posizioni.

Al quinto posto si piazza la siciliana San Vito Lo Capo, al sesto posto Forte dei Marmi.

Romagna in vetta

Rimini e altre città romagnole rimangono poi in vetta in altre classifiche tematiche stilate sempre da Jfc. Tra le destinazioni migliori per le famiglie con bambini Rimini con 902 punti conferma ancora una volta la leadership degli ultimi anni, seguita al secondo posto da Lignano Sabbiadoro con 789 punti, mentre in terza si conferma Alba Adriatica con 701 punti.

Rimini è anche la regina delle destinazioni considerate più attraenti e divertenti per le giovani generazioni con un punteggio pari a 899 punti, seguita a brevissima distanza da Riccione con 867 punti. La terza e la quarta posizione si invertono i ruoli rispetto allo scorso anno, portando sul podio Jesolo con 865 punti, rispetto alla pugliese Gallipoli scende a 768 punti.

La destinazione più alla moda e trendy è Jesolo con un punteggio pari a 921 punti (conquista ben sei posizioni rispetto allo scorso anno), seguita a breve distanza da Riccione con 908 punti e Cervia-Milano Marittima con 892 punti.

Miglior rapporto qualità/prezzo

Infine un nuovo ranking del 2025 che riguarda la meta con il miglior rapporto prezzo/qualità: al primo posto troviamo Bellaria Igea Marina con un punteggio pari a 890 punti, seguita da Pineto con 854 punti e da Roccella Jonica con 821 punti. All'opposto tra le destinazioni balneari più lussuose e anche costose: Porto Cervo con un punteggio pari a 902 punti, seguita a debita distanza da Capri con 803 punti e da Portofino con 789 punti.

Le regioni più desiderate: l’Emilia-Romagna si conferma

Per quanto riguarda le regioni più desiderate in testa anche quest'anno la Sardegna (1.712 voti), davanti all'Emilia Romagna con 1.512 e alla Puglia con 1.471. A seguire, troviamo la Sicilia con 1.231 voti, la Toscana con 1.182 voti, il Veneto con 1.134 voti, l'Abruzzo con 1.002 voti, le Marche e la Calabria, rispettivamente con 911 e 903 voti.