Unto e sporco, sequestrati 58 kg di alimenti e 27 kg di cibo per animali: blitz dei Nas in 2 supermercati

Parma, 31 agosto 2025 – In un supermercato in un Comune della Bassa Parmense (non è stato specificato quale), i Carabinieri di Nas di Parma, in seguito a dei controlli, hanno accertato alcune irregolarità procedendo al sequestro amministrativo di 58 kg di prodotti alimentari vari (latticini, semilavorati e prodotti preincartati a base di carne), privi in parte delle indicazioni necessarie per la rintracciabilità e in parte risultati scaduti, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Ulteriori accertamenti hanno portato al sequestro di 27 kg di prodotti per animali da compagnia (pet food), anch’essi scaduti, dal valore commerciale di circa 500 euro. Durante l’ispezione sono emerse inoltre carenze igieniche, quali la presenza di unto e sporco vetusto nella cucina retrostante il reparto gastronomia, infestanti rinvenuti sui pavimenti e malfunzionamenti dell’area espositiva refrigerata per latticini, con formazione di condensa e muffa sulle superfici. Al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie per complessivi 3.500 euro.

In un comune della zona pedecollinare della provincia poi, un’ulteriore ispezione ha interessato un discount alimentare, all’interno del quale i Carabinieri del Nas hanno riscontrato carenze igieniche nel deposito, caratterizzate da sporcizia vetusta su pareti, soffitti e pavimenti, nonché da fessurazioni delle porte perimetrali che non garantivano l’adeguata protezione contro l’ingresso di infestanti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Le attività rientrano nel quadro delle costanti verifiche condotte dai Carabinieri per la Tutela della Salute al fine di garantire elevati standard di sicurezza alimentare e la tutela dei cittadini.