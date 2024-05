Vacanza in treno Emilia Romagna: ecco le nuove mete e i nuovi servizi per l’estate

Bologna, 20 maggio 2024 – Trenitalia comunica grandi novità in vista della stagione estiva. Con l’iniziativa ‘Summer Experience’, infatti, sono attesi nuovi collegamenti per mete turistiche estive, montagna e città d’arte. Tra le novità attese, rese ufficiali dell’ad di Trenitalia Luigi Corradi durante la presentazione dell’iniziativa a Roma, è prevista anche l’introduzione di ulteriori servizi intermodali e digitali a beneficio dei clienti, per viaggiare in maniera più confortevole e sostenibile.

Vacanza in treno 2024: ecco le nuove mete e i nuovi servizi per l'estate 2024

I nuovi orari estivi

Grazie al nuovo programma della ‘Summer Experience’, che prende il via a partire dal 9 giugno, l’Emilia-Romagna si appresta ad essere maggiormente collegata da nord a sud e verso la Riviera romagnola, dove durante l’estate si registreranno 36 fermate a Rimini (+6 rispetto alla stagione invernale), 20 a Riccione (+14 rispetto alla stagione invernale) e 4 a Cattolica.

L’iniziativa comprende anche un aumento nel numero dei treni Frecciarossa: ben 30 giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con 6 collegamenti in più. Si parla di 2 nuovi treni giornalieri tra Milano e Pescara, con fermate a Reggio Emilia Av, Bologna, Rimini e Riccione, e di 2 collegamenti nel weekend tra Bolzano e Pescara, con fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica.

Nel fine settimana, inoltre, raddoppiano i collegamenti Roma-Ravenna, via Rimini con fermata a Riccione: la partenza per la nuova coppia di treni è in programma da Roma alle 10.05 il sabato, con arrivo a Ravenna previsto alle 15.12, e alle 6.52 la domenica, con arrivo a Ravenna alle 12.14. I rientri sono programmati alle 16.50 da Ravenna, con arrivo a Roma alle 22. Gli orari in questione sono stati scelti per consentire ai viaggiatori di sfruttare a pieno anche il giorno di arrivo e quello della partenza.

Novità importanti anche per quanto riguarda le corse notturne. Oltre ai 2 Frecciarossa che coprono la tratta Milano-Reggio Calabria, con fermate anche a Bologna e Reggio Emilia Av e disponibili nelle giornate di maggiore richiesta, vengono introdotti altri due treni Frecciarossa per la tratta Milano-Lecce che prevedono una fermata a Parma (alle 23.41), Reggio Emilia (23.56), Modena (00.11) e Bologna (00.35). Al ritorno, invece, gli orari sono i seguenti: partenza da Lecce alle 21.05 e fermata a Bologna alle 5.31, a Modena alle 5.58, a Reggio Emilia alle 6.15 e a Parma alle 6.33.

Confermato, invece, il servizio Frecciarossa + Parmalink, che permette con 18 corse bus al giorno di raggiungere Parma tramite un comodo interscambio a Reggio Emilia Av.

Nuove mete

Grazie a ‘Summer Experience’, con le Frecce si possono facilmente raggiungere mete di mare e di montagna. Una su tutte il Cilento, per mezzo di due collegamenti addizionali che il venerdì, il sabato e la domenica estendono la loro corsa fino a Sapri, andando ad aggiungersi agli altri 4 Frecciarossa che quotidianamente collegano l’Emilia-Romagna alle più note località cilentane.

Gruppo Fs, inoltre, ha deciso di potenziare le fermate in diverse località marittime come Riccione, Cattolica, Vasto-S. Salvo, Monopoli, Ostuni, Fasano e Maratea. Diverse anche le destinazioni raggiungibili con Freccialink, da quelle già presenti come Sorrento, il Gargano, Piombino e Cecina alle novità quali Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, S. Maria e S. Marco di Castellabate nel Cilento.

Per ciò che concerne la montagna, sono 10 i Frecciarossa giornalieri tra Bologna, Firenze e Roma con partenza e arrivo a Trento e Bolzano.

“Un modello di eccellenza unico”

“Il treno è protagonista della vita delle persone – dichiara il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla –, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio – sottolinea l’ad Luigi Corradi –. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”.

L'Ad di Trenitalia Luigi Corradi nel corso della presentazione di 'Summer Experience'

Offerte e novità

A partire dal 1° luglio, Frecciarossa e Frecciargento presentano ‘Frecciaplay’ per migliorare l’esperienza a bordo treno, possibilmente gustandosi un bel film o consultando l’edicola cartacea e digitale.

Per tutto il periodo estivo, dal 1° giugno al 15 settembre, cani, gatti e altri animali domestici possono salire gratuitamente a bordo delle Frecce e degli Intercity.

L’offerta di Trenitalia comprende anche alcuni programmi di fedeltà da destinare ai propri clienti, tra cui spiccano CartaFreccia e X-Go.

Si arricchisce l’offerta sulla linea adriatica grazie al prolungamento di un collegamento al giorno della tratta Bologna-Lecce e Bari-Bologna fino a Milano, garantendo un’ulteriore possibilità di raggiungere la Riviera romagnola e la Puglia a partire da Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. E’ previsto anche il prolungamento per Bolzano, raggiungibile durante il fine settimana con il collegamento Bologna-Lecce. Confermato, infine, il potenziamento delle fermate estive degli intercity a Cattolica e Misano Adriatico.