Vaccinazione antinfluenzale 2023, in Emilia Romagna oggi il via: come prenotare

Bologna, 16 ottobre 2023 – Con l’addio all’estate e le prime temperature autunnali è arrivato il momento della campagna di vaccinazione antinfluenzale che quest’anno in Emilia Romagna parte oggi, lunedì 16 ottobre, in anticipo di quasi dieci giorni rispetto allo scorso anno. A disposizione un milione di dosi di vaccino, ma la scorta potrà aumentare fino a un milione e duecentomila.

Vaccino antinfluenzale e anti covid: in Emilia Romagna si parte

Anche vaccino antiCovid-19 e pneumococco

Anche quest’anno per chiunque lo vorrà sarà possibile la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale insieme a quello antiCovid-19, aggiornato alle nuove varianti, e antipneumococcico. La vaccinazione antipneumococcica, in particolare, viene offerta gratuitamente in età pediatrica (nel corso del primo anno di vita), alle persone di qualunque età con patologie croniche che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie invasive da pneumococco e, dal 2017, anche alle persone sane che compiono 65 anni nell’anno in corso e, comunque, nate a partire dal 1952. I vaccini verranno consegnati dalle Aziende Usl ai medici di medicina generale, che potranno effettuare le somministrazioni durante tutto l’anno, anche insieme ad altre vaccinazioni, comprese quelle antiCovid-19. É particolarmente raccomandata ai soggetti con patologie croniche, ai residenti nelle Rsa/Cra, ai cittadini dai 65 anni in su. Tutte le info anche sulla pagina dedicata della Regione.

Dove vaccinarsi

Ci si potrà vaccinare presso i medici di base, le pediatrie di comunità, i pediatri di libera scelta e le farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale (l’elenco è disponibile in questa sezione del sito della Regione). È stato infatti siglato, e approvato dalla Giunta regionale, un nuovo accordo tra la Regione e i medici di medicina generale per la campagna vaccinale autunnale anti-Covid, dopo le intese che hanno assicurato il loro pieno coinvolgimento durante il periodo pandemico. Sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-Covid anche negli ambulatori vaccinali del Servizio di Sanità Pubblica attivi su tutto il territorio.

Vaccinazione gratuita: per chi

Potranno partecipare gratuitamente alla campagna persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i vigili del fuoco, carabinieri, militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue; bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Vaccinazione a pagamento: per chi e quanto si paga

Su richiesta e fermo restando l’accesso prioritario per le categorie per le quali il Ministero prevede la gratuità, il vaccino potrà essere somministrato a pagamento a soggetti sani tra 7 e 59 anni. In questi casi si applica il pagamento di 22 euro a dose (comprensivo del costo del vaccino sostenuto dal servizio sanitario regionale). I cittadini tra 18 e 59 anni sani potranno essere vaccinati anche presso le farmacie convenzionate aderenti, a pagamento, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale.

Accorgimenti utili oltre alla vaccinazione

Oltre alla vaccinazione, continuano ad essere utili e importanti le misure di igiene personale quali coprirsi bocca e naso quando si tossisce o starnutisce e utilizzare mascherine chirurgiche soprattutto in presenza di tosse o raffreddore; evitare il contatto stretto con soggetti ammalati; lavarsi le mani o utilizzare igienizzante in assenza di acqua; evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.

Quali sono le farmacie dove ci si può vaccinare