Abusa di dottoresse e infermiere, primario arrestato a Piacenza

Piacenza, 7 maggio 2025 - Abusava di dottoresse ed infermiere, orrore in ospedale. La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Piacenza, arrestando un medico, primario dell'Ospedale Civile di Piacenza e noto in città, indagato per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Contestualmente, è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione esteso ai luoghi di lavoro a carico dell'arrestato.

Indagini e intercettazioni telefoniche

Le indagini delegate alla Squadra Mobile di Piacenza sono state svolte anche grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, e hanno permesso di cristallizzare un inquietante scenario all'interno dell'ospedale. Il primario, ora ai domiciliari, compiva sistematicamente atti sessuali ai danni di dottoresse ed infermiere in servizio presso il reparto da lui diretto. Le immagini registrate durante 45 giorni di monitoraggio hanno consentito di ricostruire 32 episodi. “Di fatto, il primario compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio”, scrive la Polizia. Le indagini sono state rese complesse dal clima di omertà nel reparto.

Vittime intimidite e abusi quotidiani

Le vittime, intimorite da eventuali conseguenze a livello lavorativo o familiare di un loro rifiuto, subivano quotidiani abusi. In almeno due casi, la condotta è arrivata anche a configurare il delitto di atti persecutori per la continuità con cui le vittime venivano costrette a subire gli atti sessuali.

L’indagine dalla denuncia di una dottoressa

L'indagine è partita dalla denuncia di una dottoressa in servizio nel reparto, che aveva subito per la prima volta un'aggressione sessuale all'interno dello studio del medico, segnalandolo alla Direzione Sanitaria dell'Ausl e alla Questura di Piacenza. Dopo essersi recata nell'ufficio del capo per discutere delle ferie, era stata chiusa a chiave nella stanza, sbattuta contro un mobile e costretta a subire atti sessuali, interrotti solo dal casuale arrivo di un collega che bussava alla porta. Le indagini della Squadra Mobile permettevano in un ristrettissimo arco temporale di raccogliere numerosi elementi a carico del primario, dimostrando come l'aggressione alla querelante non fosse un caso isolato.