Virus respiratorio sinciziale: in Emilia Romagna vaccinazione estesa a tutti i bambini

Bologna, 10 ottobre 2025 – Si amplia la fascia di età per l’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (noto anche solo con l’acronimo VRS) che causa malattie, anche con esiti molto gravi, come la bronchiolite (infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni) e la polmonite nei bambini sotto i due anni, ma può infettare bambini di qualsiasi età, anche se è più comune in quelli tra i 2 e gli 8 mesi, oltre che anziani e adulti.

L’Emilia-Romagna ha deciso di allinearsi alle altre regioni ed ampliare l’offerta dell’immunizzazione contro il virus. La profilassi da quest’anno sarà quindi estesa anche ai nati tra il 1° aprile e il 31 luglio del 2025, che saranno ancora molto piccoli durante la imminente stagione epidemica e, in assenza di protezione, potrebbero ammalarsi.

Infatti oltre il 60 per cento dei bambini, entro il compimento del primo anno di vita contrae questo virus, che rappresenta la principale causa di ospedalizzazione dei più piccoli.

La nuova campagna vaccinale sarà gratuita attraverso il lavoro congiunto delle Aziende Sanitarie e delle Pediatrie di comunità, responsabili della organizzazione relativo all’approvvigionamento delle dosi necessarie e della erogazione della immunizzazione. I pediatri di libera scelta dovranno poi informare le famiglie su come accedere alla prestazione che dovrà avvenire entro la fine di novembre per essere efficace.

Elena Ugolini di Rete Civica ha condotto una serrata battaglia al fine di estendere la vaccinazione a tutti i bambini fornisce alcuni numeri sulle altre realtà regionali.

"In Toscana, dove l’offerta di immunizzazione nella precedente stagione 2024/25 ha coperto tutti i nuovi nati, così come in Lombardia, Veneto e Piemonte, i ricoveri per bronchioliti si sono ridotti dell'80 per cento mentre gli accessi alle terapie intensive neonatali si sono in pratica azzerate – fa notare Ugolini – . Nella nostra Regione, invece, i dati della scorsa campagna vaccinale (che non includeva i nati tra aprile e agosto) sono stati peggiori: riduzione dei ricoveri del 65 per cento e del 77,2 per cento per quanto riguarda le terapie intensive”.

L’estensione dell’immunizzazione contro il virus sinciziale “è una grande conquista perché l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi è tornato sui suoi passi ed ha ascoltato la richiesta che avevo già fatto il 15 aprile durante il question time in Aula – fa sapere Ugolini –. Quel giorno, alla mia domanda di includere tutti i nati nel corso dell’anno, aveva risposto che la regione Emilia Romagna lo avrebbe fatto solo quando la profilassi per l'anticorpo fosse stata inserito dal Ministero nei Livelli Essenziali di Assistenza”.

"Nonostante questa risposta – prosegue – a giugno ho depositato una risoluzione per impegnare la Giunta ad allargare l’accesso all’immunizzazione anche ai nati fuori stagione. Il 9 settembre, giorno della discussione in Commissione Salute, ho deciso di ritirare la risoluzione a fronte dell’apertura da parte della maggioranza nei confronti di un ampliamento della profilassi. Il mio obiettivo era arrivare all’obiettivo favorendo un provvedimento rapido. Oggi questa scelta produce un risultato concreto per le famiglie: nessun bambino resterà scoperto nel prossimo periodo epidemico”.

La nota informativa della Regione sulla prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale, è stata inviata ieri mattina ai pediatri di tutto il territorio emiliano-romagnolo.

"La Regione Emilia-Romagna, oltre a confermare l’offerta attiva della immunizzazione alle categorie sopra riportate ai neonati a partire dal 1° di agosto 2025 e fino al 31 marzo 2026 – si legge – ha previsto di allargare l’offerta gratuita su richiesta dell’anticorpo monoclonale (nirsevimab) anche ai bambini con minor rischio di ospedalizzazione e di accesso all’ambulatorio del proprio pediatra, nati dal 1° aprile al 31 luglio 2025”.