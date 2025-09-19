Audizioni X Factor: Tellynonpiangere, Michelle Lufo e Kindergarten. Ecco qual è stato il verdetto dei giudici

Bologna, 19 settembre – E’ presto per stabilire se saranno loro ad avere l’X-Factor. Di certo, però, alcuni giovani partecipanti alle audizioni del talent di Sky hanno conquistato i giudici nel primo step verso il programma, quello delle selezioni. E come spesso successo anche nelle precedenti edizioni, non mancano quelli che arrivano da Bologna e dall’Emilia-Romagna. E nella seconda puntata si sono fatti notare sia da Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro che dal pubblico. Ovviamente il loro percorso continuerà con le prossime fasi della gara e solo fra qualche settimana si saprà se arriveranno ai live. Così come Mazzoli, pesarese che vive a Bologna, che si è presentato la scorsa settimana.

I quattro giudici di X Factor con la presentatrice del programma, Giorgia

Da Riccione con Cremonini

A convincere i giudici con quattro sì c’era anche Michelle Lufo. Cameriera di 23 anni in un ristorante, vive a Riccione. Legata musicalmente al mondo delle discoteche (“alla cassa dritta”) e con il sogno di esibirsi al Maradona di Napoli, ha proposto una versione tecno-house del brano del 2019 Al Telefono di Cesare Cremonini. Versione che ha decisamente convinto i giudici, sia per l’intonazione della voce che per l’originalità.

Da San Venanzio di Galliera

Dalla Bassa bolognese, da San Venanzio di Galliera, arriva invece Giorgio Campagnoli, con il nome d’arte Tellynonpiangere. Ha raccontato di vivere in affido in una famiglia da quando era bambino e di fare il pizzaiolo. Ma la passione è la musica e in effetti ha convinto pubblico e giudici con una intensa versione di Sui muri degli Psicologi. “Ci hai fatto sorridere il cuore”, ha detto Paola. “Tu sei la dimostrazione che la musica non sono le canzoni, ma la musica è proprio l’anima”, ha commentato Achille Lauro. “Mi ha fatto molto piacere quello che hanno detto i giudici- ha spiegato dopo in un video – che abbiano capito il messaggio di quello che voglio portare, metterci me stesso e il cuore”.

Tellynonpiangere è il nome d'arte di Giorgio Campagnoli

Da Mirandola

Dalla Bassa, ma in questo caso modenese, arrivano invece i Kindergarten. La band di quattro membri, amici da sempre, si è lanciata in una cover sul pezzo super cult di Raf Self Control. Subito convinti Achille Lauro e Francesco Gabbani, mentre non la spuntano con Paola Iezzi, poco convinta dell’arrangiamento. Ma di fatto è l’unico no e quindi lo spettacolo continua.