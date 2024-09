Casting in Emilia Romagna per una serie tv dedicata alle gare automobilistiche

Bologna, 20 settembre 2024 – Dal 9 ottobre fino al 19 novembre saranno aperti in Emilia Romagna i casting per una serie dedicata alle gare automobilistiche. Si ricercano nello specifico le seguenti figure:

- uomini dal fisico atletico per il ruolo di piloti - ragazze per il ruolo di ombrelline - meccanici dai 20 ai 60 anni con esperienza di motori - uomini e donne dai 18 al 74 anni appassionati di auto e non

Le riprese si svolgeranno in Emilia Romagna, precisamente tra Reggio Emilia, Ravenna, Imola e Rimini dal 9 ottobre al 19 novembre 2024.

Come candidarsi

Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti per le varie figure elencate potranno candidarsi inviando una mail all’indirizzo motorsportemilia@gmail.com indicando nome, cognome, altezza, età, telefono cellulare al quale eventualmente essere ricontattati e città di provenienza. Alla mail dovranno poi allegare una foto in primo piano e una foto a figura intera, recenti e di ottima qualità, in cui il volto sia ben visibile.