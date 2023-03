David di Donatello 2023, ‘Esterno Notte’ di Bellocchio ottiene 18 candidature: le nomitation

Bologna, 30 marzo 2023 – E dopo la notte degli Oscar, eccoci alle candidature ai David di Donatello. Il noto premio cinematografico torna nella sua 68esima edizione e proprio oggi è il giorno delle nomination 2023. Dopo gli applausi al Festival di Cannes e dalla critica, Esterno Notte di Marco Bellocchio sul caso Aldo Moro ottiene ben 18 candidature. Si scaldano i motori della serata delle statuette italiane in onda su Rai1 per la conduzione di Carlo Conti: ecco quando e chi sono i candidati.

Il maxi-film sul rapimento di Aldo Moro di Marco Bellocchio sbanca ai David di Donatello 2023 dove ottiene in tutto 18 candidature. L’opera del regista di Bobbio, che non è un film ma una serie televisiva uscita in 3 episodi al cinema e successivamente trasmesso su Rai1 – e anche in questa capacità osmotica sta la qualità artistica di Esterno Notte – è tornata a parlare del caso Aldo Moro, fornendo un punto di vista inedito sul 1978.

Sullo schermo si susseguono pezzi di storia e momenti di vita familiare, alternando un clima molto conosciuto e stra-raccontato dell’Italia di quegli anni a un mondo individuale dei personaggi fatto di abitudini quotidiane, dando tridimensionalità alla sfera emotiva dei protagonisti di quella stagione. Aldo Moro, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, il Papa, le Bierre: Esterno Notte, con il suo dramma umano oltre che storico, conquista così la giuria ottenendo 18 nomination ai David.

David di Donatello 2023: quando inizia

La serata di premiazione andrà in onda mercoledì 10 maggio in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli.

David di Donatello 2023: candidature

Sono 26 i film italiani che hanno ricevuto candidature al David di Donatello 2023. Si tratta dei film usciti al cinema dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, in ordine alfabetico, votate dal 1 al 14 marzo 2023 dai componenti la Giuria dell'Accademia e trasmesse ufficialmente dallo Studio Notarile Marco Papi.

Il film che ha più nomination è appunto Esterno Notte di Marco Bellocchio, che ne ha riportato ben 18. A seguire La Stranezza di Roberto Andò e Le Otto Montagne per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, che ne hanno ricevuto entrambi 14. Ecco tutte le candidature.

MIGLIOR FILM

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen (Le Otto Montagne)

Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’Immensità

La Stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il Colibrì

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno Notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni (Esterno Notte)

Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche)

Ficarra e Picone (La Stranezza)

Alessandro Borghi (Le Otto Montagne)

Luca Marinelli (Le Otto Montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno Notte)

Giulia Andò (La Stranezza )

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno Notte)

Toni Servillo (Esterno Notte)

Elio Germano (Il Signore delle Formiche)

Filippo Timi (Le Otto Montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno Notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno Notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La Stranezza)

Daniel Norgren (Le Otto Montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi - Diodato (Diabolik - Ginko all'attacco!)

Caro amore lontanissimo - Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni - Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini - Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili - Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne

La presentazione delle cinquine

Le cinquine dei David di Donatello sono state presentate questa mattina nella sede Rai di viale Mazzini a Roma da Piera Detassis, presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, e da Carlo Conti, alla presenza di Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà SpA, del Sottosegretario Mic Lucia Borgonzoni, del direttore e del vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai Stefano Coletta e Giovanni Anversa.