Lacrime, tortellini e un twist da brividi: il debutto degli emiliano-romagnoli a Ballando con le Stelle

Bologna, 28 settembre 2025 - Al via alla stagione 2025 di Ballando con le Stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Sabato 27 settembre i concorrenti di questa edizione si sono esibiti per la prima volta, tra lacrime e sudore. Ecco com’è andata per i concorrenti emiliano-romagnoli.

La Signora Coriandoli (al secolo Maurizio Ferrini) apre la puntata e porta un po’ Romagna a Ballando con le Stelle, ad accompagnarla nel ballo è Simone Di Pasquale. La signora di Cesena non poteva che esibirsi con una mazurka di periferia, poi regala dei tortellini ai giudici. Ad accompagnarla nel ballo è Simone Di Pasquale. Poi lo scambio con Guillermo Mariotto, lo stilista venezuelano già si presenta come l’hater della Coriandoli, infatti le dà uno 0. L’esibizione raccoglie in totale 12 punti.

Un Paolo Belli emozionatissimo si prepara con Anastasia Kuzmina, le prime prove del cantautore sono state tra lacrime e risate. Belli si mostra fragile e insicuro in modo inedito, ma non perde la determinazione. Il twist del duo Belli e Kuzmina ottiene una standing ovation e 40 punti da parte della giuria.

Martina Colombari e Luca Favilla esordiscono sulle note di Bad Romance di Lady Gaga, dopo delle travagliate prove generali. La Colombari, Miss Italia 1991, fatica a lasciarsi andare e punta al perfezionismo. L’esibizione è tesa, tuttavia la coppia riesce a ottenere dai giudici un discreto 35.

Chiude la puntata l’esibizione di Andrea Delogu. La presentatrice radiofonica di Cesena fa coppia con Nikita Perotti, i due hanno incendiato il palco e chiuso in bellezza, con Crazy in Love di Beyoncé che fa da sfondo. Delogu e Perotti ottengono 38 punti.