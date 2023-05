Olmi e Ughi, concerto insieme: "La forza della musica per rialzarsi"

Musica per la Romagna. Musica per rialzarsi, per sentirsi uniti, per dare un sostegno. Il violinista Uto Ughi e il Maestro Paolo Olmi daranno vita a un concerto per la terra devastata dalle inondazioni al teatro Diego Fabbri di Forlì, il 14 giugno, alle 21. Un evento con i giovani musicisti della Young Musicians European Orchestra, su musiche di Bach, Vivaldi e Saint-Saens: il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi del Comune di Forlì a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione. Un’idea partita da Ughi, seguito e amatissimo in Romagna, che ha voluto esprimere vicinanza ai familiari delle vittime e alla popolazione colpita: "Suono in questa terra da quando ero un ragazzo – racconta – e sento il bisogno di dimostrare il mio affetto a un pubblico che ho sempre sentito vicino. In un momento difficile come questo la musica è non solo utile, ma necessaria, per stare uniti e ricominciare". L’iniziativa vuole essere inclusiva, e così i giovani talenti della Ymeo si augurano che "i club service e le associazioni della Romagna vogliano collaborare", ma soprattutto vorrebbero che "al Teatro fossero presenti tanti loro coetanei, a cominciare dai quei ’burdèl de paciùg’ che da tanti giorni lavorano con entusiasmo e passione per aiutare i cittadini". I biglietti per il concerto, organizzato in collaborazione con il ministero per la Cultura, la Regione e il Comune di Forlì, avranno un prezzo da 15 a 30 euro e saranno disponibili, a partire dal 3 giugno, sia presso la biglietteria del teatro che sul sito www.vivaticket.com (dalle 16 del 29 maggio). "Forlì è stato uno dei Comuni più devastati – aggiunge il Maestro Olmi – e, mentre alcuni quartieri sono ancora ricoperti da fango e acqua, trovo fondamentale che attraverso la musica una comunità possa darsi coraggio, riconoscendo la cultura come qualcosa che fa parte della società".

Francesco Moroni