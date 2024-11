Samuele Bersani torna sui social dopo aver scoperto il problema di salute: il messaggio emozionante dedicato ai fan

Bologna, 18 novembre 2024 - "In un tempo sospeso che si dilata e si restringe al ritmo di esperienze e pensieri imprevisti, i vostri messaggi così pieni di affetto mi hanno mostrato concretamente quanto sia stretto il nodo che ci tiene uniti, anche da lontano, in tutte le ore incerte nei giorni traballanti. Grazie davvero a ognuno di voi". Un post che emoziona quello che Samuele Bersani ha condiviso sui social. "Con tutto il bene", è il messaggio che accompagna la foto a sfondo verde dove si leggono le parole del cantautore, originario di Rimini, che vive a Bologna.

Samuele Bersani torna a scrivere sui social dopo aver annunciato lo stop al tour per un problema di salute: il messaggio dedicato ai fan

Samuele Bersani il 7 novembre, sempre sui social, aveva annunciato uno stop del tour per un problema di salute, le date saranno recuperate a marzo, aprile e magio 2025. Fin da subito ha ricevuto solidarietà da parte dei suoi follower: colleghi, amici, fan. Numerosi i messaggi di risposta anche al post pubblicato oggi: in due ore oltre mille su Facebook e numerose condivisioni. Tante parole di incoraggiamento pure su Instagram. Anche Jovanotti posta un cuore.

I messaggi dei fan

"Tu e la tua arte sono all'altro capo del nodo, lo stesso appiglio nei nostri momenti traballanti e nelle ore incerte, lo stesso specchio nei momenti spensierati e gioiosi. Siamo qui": questo è solo uno dei messaggi pieni di affetto lasciati sui social per Samuele Bersani. "Tu accompagni da anni la mia vita con le tue canzoni - scrive uno -, nei momenti belli e in quelli meno belli. Il minimo che posso fare è accompagnare te con il pensiero e un abbraccio in questo momento di difficoltà. A prestissimo!! Ti aspettiamo a Parma!".

"In bocca al lupo per tutto, ti aspetto a Cesena/Forlì/Faenza quando ti sentirai di venire, ci sarò", risponde un altro. E ancora: "Grazie a te Samuele, perché la tua musica è medicina preziosa per tutti noi … e così il nostro grande affetto per te possa anch’esso essere un po’ medicina per te".

"Sarebbe bello poterti restituire almeno in parte, nelle ore incerte e nei giorni traballanti, la bellezza e l’energia positiva che ci doni da sempre. Forza, carissimo. Un grandissimo abbraccio", le parole un altro fan. "Per anni (tanti) le tue canzoni hanno fatto da sottofondo alla mia vita – un’altra fan -, mi hanno accompagnato nei momenti di gioia e mi hanno tenuto compagnia in quelli di solitudine. Ora tocca a noi farti compagnia e darti sostegno”. C'è tanto affetto, ma anche gratitudine nei messaggi di chi ama la musica di Bersani e spesso ha scelto le sue note come colonna sonora della propria vita.

Solidarietà dal mondo dello spettacolo

Tanti colleghi avevano commentato la notizia diffusa dal cantautore bolognese dando dimostrazione di affetto, stima e solidarietà. Tra questi Fiorella Mannoia, Giorgia, Ermal Meta, Paola Turci, Tiromancino, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Fiordaliso, Marina Rei, Emma Marrone. E ancora Virginia Raffale, Alessia Marcuzzi, Roberta Capua, Chiara Francini, Rudy Zerbi. Tra chi aveva messo "mi piace", condividendo la voglia di Bersani tornare al più presto sul palco, anche Jovanotti e Marco Mengoni.