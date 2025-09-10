Concerti in Emilia-Romagna: un autunno imperdibile con Katy Perry, Radiohead, Olly ed Elisa

Bologna, 10 settembre 2025 - Da Piacenza a Rimini, passando per Parma, Bologna, Cesena e tante altre location. L’Emilia-Romagna in autunno si riempie di concerti e musica dal vivo, con grandi nomi della scena italiana e internazionale.

Partiamo così alla scoperta di un tour tra le note e i palchi della regione, con alcuni dei tantissimi concerti che animeranno la prossima stagione. La Rappresentante di Lista sarà sabato 13 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma mentre il mese si chiude con Gaetano Curreri, che il 25 animerà Piazzale Dosseti a Gatteo a Mare (Forlì-Cesena).

A Bologna i Negramaro saliranno sul palco dell’Unipol Arena a ottobre seguiti da Olly nello stesso palazzetto. Niccolò Fabi si esibirà il 9 a Ravenna, al teatro Dante Alighieri (qui, il 2 ottobre, ci sarà anche Riccardo Cocciante), e il 13 a Bologna, al teatro Europauditorium.

L' Unipol Arena continuerà a regalare emozioni a novembre partendo dalla superstar Katy Perry che il 2 novembre salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. A seguire Bresh il 9 e i Modà l’11 e il 22 una delle cantanti italiane più amate, Elisa. Il mese di novembre si chiude a Bologna, all’insegna del rap italiano: il 26 infatti Anna infiammerà il palco seguita il 28 da Il Tre all’Estragon. Ma imperdibili sono anche i Radiohead che si esibiranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno in ben 4 date: il 14, 15, 17 e 18 novembre.