Bologna, 4 aprile 2025 - Insegne che hanno fatto la storia del mondo della notte in Emilia Romagna, locali che hanno lanciato mode, personaggi di culto e vip. Molte di queste discoteche oggi non esistono più, a volte sono rimasti i loro scheletri, a testimonianza di un passato che non c’è più; ma rimane saldo il ricordo di chi quei locali e quelle notti le ha vissute, da nord a sud, dalla riviera all’entroterra.

Leggi anche I locali storici chiusi nelle Marche